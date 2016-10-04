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«برلمانى»: أرفض قانون «جاستا»..والسعودية أصبحت في مرمى نيران الإرهاب الأمريكى

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«برلمانى»: أرفض قانون «جاستا»..والسعودية أصبحت في مرمى نيران الإرهاب الأمريكى «برلمانى»: أرفض قانون «جاستا»..والسعودية أصبحت في مرمى نيران الإرهاب الأمريكى

المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب

أكد المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب، عن دائرة كوم إمبو، أن المملكة العربية أصبحت في مرمى نيران الإرهاب الأمريكى، رغم المصالح الأمريكية الضخمة في الشرق الأوسط، ورغم الاستثمارات السعودية الهائلة في الولايات المتحدة الامريكية.

وأشار في بيان له، اليوم، إلى رفضه التام لما يسمى بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، أو قانون “جاستا”، والذي يبيح لأهالي ضحايا 11 سبتمبر، رفع دعاوى قضائية على السعودية أمام المحاكم الأمريكية وإلزامها بدفع تعويضات.

ووصف سليم، الإجراءات الأمريكية في هذ الصدد، بأنها استهتار بأمن الدول العربية وبالأخص السعودية، ورغبة أمريكية مكشوفة في الحصول على تعويضات من المملكة، عن جريمة لم ترتكبها ومرعليها أكثر من 15 عامًا، لافتًا إلى ضرورة العمل على إلغاء هذا القانون وتجميده بشتى السبل، ووقف تداعياته الخطيرة على السعودية.

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