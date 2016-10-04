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وزير الإسكان يمد فترة سحب كراسات شروط أراضى «الاجتماعى» لـ 13 أكتوبر

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وزير الإسكان يمد فترة سحب كراسات شروط أراضى «الاجتماعى» لـ 13 أكتوبر وزير الإسكان يمد فترة سحب كراسات شروط أراضى «الاجتماعى» لـ 13 أكتوبر

مصطفى مدبولى_وزير الإسكان

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة سحب كراسات الشروط والمواصفات، من فروع بنك التعمير والإسكان، بقرعة المرحلة التكميلية لـ34841 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعى، لمدة أسبوع، تنتهى الخميس الموافق 13 أكتوبر الجارى، نظرًا للتزاحم الشديد من عدد من المواطنين، وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى التى تم طرحها فى الفترة من 17/4/2016 وحتى 2/6/2016، والذين لم يوفقوا فى الحصول على قطعة أرض فى القرعة العلنية التى تم إجراؤها.

وكان الوزير قد تلقى تقريرًا، مساء أمس، يفيد بتزاحم عدد كبير من المواطنين، على بعض فروع بنك التعمير والإسكان، لسحب كراسات الشروط، حيث تجمع نحو 5 آلاف مواطن على فرع مدينة العاشر من رمضان، انتظارًا لسحب الكراسات، كما تجمع عدد كبير من المواطنين بفرع مدينة بدر، وتيسيرًا على العملاء تم مد المدة.

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