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اليوم.. نظر محاكمة وزير الرى الأسبق بتهمة إهدار المال العام

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اليوم.. نظر محاكمة وزير الرى الأسبق بتهمة إهدار المال العام اليوم.. نظر محاكمة وزير الرى الأسبق بتهمة إهدار المال العام

>كتب ــ سليم على

تنظر محكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، وعضوية المستشارين أسامة الأمير تادروس، ومحمد جمال الدين موافى، وأحمد رضوان أبو زيد، وأمانة سر صلاح مصطفى.، اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر الدين، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام، فى اتهامهما بتربيح الغير، والتربح على نحو تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

 

وأحالت النيابة العامة، فى شهر أبريل الماضى، وزير الرى الأسبق ورجل الأعمال، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة، على نحو يخالف أحكام القانون.

 


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