رئيس المالديف يصل إلى الرياض

وصل فخامة الرئيس عبدالله يمين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف مساء أمس، إلى الرياض في زيارة للمملكة .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي , ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف المهندس بدر بن علي الكحيل .

كما كان في استقبال فخامته مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال , ومندوب عن المراسم الملكية .

رئيس المالديف لدى وصوله الرياض