أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

رئيس المالديف يصل إلى الرياض

Google+ Print
رئيس المالديف يصل إلى الرياض رئيس المالديف يصل إلى الرياض

وصل فخامة الرئيس عبدالله يمين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف مساء أمس، إلى الرياض في زيارة للمملكة .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الوزير المرافق الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي , ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف المهندس بدر بن علي الكحيل .

كما كان في استقبال فخامته مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال , ومندوب عن المراسم الملكية .

رئيس المالديف لدى وصوله الرياض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية