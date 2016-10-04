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منصـور بن زايـد: إعــلام مؤثـر وإلا فــلا

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دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة الإماراتية منصة الرؤية الإعلامية (alroeya.ae) بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وينطلق المشروع من الإمارات عن صحيفة الرؤية التي تكمل عامها الرابع في الثاني من ديسمبر المقبل.

وتأتي هذه المنصة مواكبة للتطور النوعي للإعلام الإلكتروني عالميا، وهو ما أكده سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مركزا على «ضرورة إثراء تجربة القارئ معرفياً وبصرياً، وتوظيف وسائل التقنية الحديثة وأدوات الإعلام الجديد لتحقيق هذا الهدف.

واستدعى سموه دور الإعلام المؤثر في دعم استراتيجيات الدول والمؤسسات»إعلامٌ مؤثرٌ وإلا فلا»، في إشارة إلى أهمية المنصات الإعلامية في عالم اليوم، وقدرة الوسيلة على مواكبة الحدث، وصناعة التأثير والتفاعل الذي ينشده الجمهور.

ويأتي إطلاق منصة الرؤية انسجاماً مع النهج الوطني الإماراتي في ترسيخ مفهوم التحول إلى الأعمال الذكية، وإشراك الجمهور في العمل الإعلامي، عبر إدراج مفهوم المواطن الصحافي، القائم على التفاعل.

بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة الرؤية وشركة آي ميديا للحلول الإعلامية المتكاملة راشد العامري، أن المنصة صُمِّمت وفق رؤية وإمكانات حديثة تأخذ بالمفاهيم المهنية والتقنية والتفاعلية مع الجمهور، مشدداً على النهج التنويري في التصدي للأفكار المتطرفة، وتعزيز رؤية الإمارات حول قيم التسامح ونشر ثقافة السلام، والانفتاح على التنوع الحضاري والإنساني.

من جهته، أكد رئيس التحرير محمد التونسي أن المنصة كمشروع إعلامي للرؤية بعد الصحيفة الورقية ستتبعه مشروعات إعلامية أخرى، جميعها يعتمد المهنية والتأثير في صياغة الرسالة وبثها.

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الشيخ منصور بن زايد

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