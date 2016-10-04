ننشر صورة مذكرة "دعم مصر" المطالبة بتحويل "عجينة" للجنة القيم

حصل "اليوم السابع" على صورة من مذكرة ائتلاف "دعم مصر" المقرر تقديمها اليوم إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للمطالبة بتحويل النائب إلهامى عجينة إلى لجنة القيم، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، والمقدمة من النائبة منى منير عضو الائتلاف، بتوقيع نحو 177 نائبا، كما أشار رئيس الإئتلاف النائب محمد السويدى فى كلمته أمس بالجمعية العمومية للائتلاف.

وجاء نص المذكرة كالتالى :

أتقدم لسيادتكم بشكوى مسببة لتجاوزات النائب إلهامى عجينة المتكررة المسيئة إلى مجلس النواب جميعاً، رجالاً ونساء خاصة مع تكرار التجاوزات، حيث دأب العضو على الخروج على السلوك البرلمانى للتشريع والمراقبة، والتطاول بتصريحات إعلامية مسيئة للنائبات مرة عن التحشم فى ملبسهن ثم مرة أخرى على وجوب الختان للفتاة المصرية بالرغم من تجريم هذا العمل فى 2008، وهو النائب المنوط باحترام الدستور والقانون، وصرح بتصريحات غريبة عن وجوب الختان لعجز الرجال فى مصر.

ثالثاً عن التعرض لقانون الأسرة، وعقوبة الزنا، طالب بتغليظ العقوبة على النساء مدعياً أنهم السبب فى جريمة الزنا، وأخيراً وليس بآخر، وكانت الطامة الكبرى عندما طالب بكشوف العذرية لفتيات مصر، وطالبات الجامعة كشرط التحاقهن بالجامعة، مما يهين نساء مصر وفتياتها ويتخطى كل الأعراف والتقاليد المجتمعية، ويهين المجتمع المصرى والأسر المصرية، وكل هذه التجاوزات قامت الصحف والمواقع الإخبارية العالمية بتداولها من الإنديبندنت والواشنطن بوست على أنها إرادة البرلمان المصرى وآراء أعضاء المجلس.

ولذلك نحن الموقعون أدناه من السادة أعضاء مجلس النواب، نهيب بسيادتكم تقديم العضو إلى لجنة القيم، خاصة وأن المجلس القومى للمرأة قد تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى تصريحات النائب، والتى تقع تحت طائلة التشهير والإساءة إلى المرأة المصرية والمجتمع المصرى ككل والبرلمان المصرى ممثل صوت الشعب وضميره.