مباحث الشرقية تضبط «البرنس» و «أبودراع» بحوزتهم كيلو هيروين

تمكن مكتب مكافحة المخدرات ببلبيس برئاسة الرائد عمرو على رئيس مكتب مكافحة مخدرات بلبيس وباشراف اللواء هشام خطاب رئيس إدارة البحث الجنائي وبقيادة العميد احمد عبدالعزيز رئيس مباحث المديرية من ضبط عنصرين من اخطر العناصر الاجرامية في تجارة الهيروين ببلبيس.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير إدارة البحث الجنائي بالشرقية من ضبط البرنس 25 سنة والسابق اتهامه في قضية مخدرات لسنة 2014 و ابو دراع 40 سنة والسابق اتهامه في قضية مخدرات لسنة 2003 وبحوزتهم كليو جرام من مخدر الهيروين وطبنجة cz و عدد 8 طلقات نارية.

وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.