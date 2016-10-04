الـمملكـة قويـة بإيمانها ووحـدتهـا ولحمتها الداخلية

صرفت المملكة أكثر من 70 مليار دولار على التسليح خلال خمس سنوات، حيث تعد الدولة الثالثة في الإنفاق العسكري بواقع 87 مليار دولار، وفي تصريح سابق لسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع، قال إن المملكة تعمل على إعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية التي تبرمها مع جهات خارجية، بحيث تكون مرتبطة بصناعة سعودية.

وكشف سموه أن المملكة بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة، تطرح لاحقاً في السوق السعودي، ويأتي هذا في الجانب العسكري ونقطة التحول التي تعمل عليها المملكة، بالتوازي مع الظروف العسكرية التي تمر بها المنطقة.

اللواء عسيري: لو لم نتدخل عسكرياً لأصبحت اليمن قاعدة لإيران

وقال المستشار العسكري لسمو وزير الدفاع والناطق العسكري باسم قوات التحالف العربي اللواء أحمد عسيري لـ"الرياض": لو لم تتدخل المملكه ودول التحالف العربي في اليمن لأصبحت اليمن قاعدة صاروخية لإيران يصل مداها إلى الحدود الشمالية للمملكة دون مسؤولية مباشرة من إيران.

وقال: تدخلت المملكة بمعية ١١ دولة من دول التحالف لنصرة الشعب اليمني ولحماية للحدود الجنوبية للمملكة بشكل مباشر، خاصة بعد أن استغلت الحدود اليمنية في ظل الفوضى بعد الانقلاب وسيطرت ميليشيات المخلوع والحوثي عليها.

المواطن رجل الأمن الأول.. وعليه التكاتف مع قيادته والابتعاد عن الشائعات

وتابع عسيري: يجب أن يعي المواطن أنه رجل الأمن الأول داخليا وخارجيا، كما أن الدولة تحتاج منه الابتعاد عن الشائعات وترديدها خاصة تلك الصادرة عن مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يراد منها إضعاف جبهتنا الداخلية وبث سموم الفرقة بيننا وتمزيق النسيج الوطني.