أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«جاستا» أداة للتلاعب السياسي وتبعاته سيئة

Google+ Print

تواصلت ردود الأفعال الغاضبة ضد القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي "جاستا" ، وأبدى مراقبون ريبتهم من صدوره في هذه المرحلة.

وقد استنكر سياسيون وحقوقيون ووسائل إعلام هذا القرار المشبوه الذي تفوح منه رائحة العنصرية والكراهية والبغضاء ضد العرب والمسلمين.وقالوا ان "جاستا" أداة للتلاعب السياسي وتبعاته سيئة.

وقال سياسيون بأن الشكوك والمؤشرات تتزايد حول تراخي الرئيس الأميركي أوباما لتمرير هذا القانون، واصفين القرار بأنه ابتزاز مالي واستهداف لدور المملكة، اضافة لمخالفته القانون الدولي، وهو تحول سريع في الكونغرس يمهد لمشاكل كثيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية