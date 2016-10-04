تواصلت ردود الأفعال الغاضبة ضد القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي "جاستا" ، وأبدى مراقبون ريبتهم من صدوره في هذه المرحلة.

وقد استنكر سياسيون وحقوقيون ووسائل إعلام هذا القرار المشبوه الذي تفوح منه رائحة العنصرية والكراهية والبغضاء ضد العرب والمسلمين.وقالوا ان "جاستا" أداة للتلاعب السياسي وتبعاته سيئة.

وقال سياسيون بأن الشكوك والمؤشرات تتزايد حول تراخي الرئيس الأميركي أوباما لتمرير هذا القانون، واصفين القرار بأنه ابتزاز مالي واستهداف لدور المملكة، اضافة لمخالفته القانون الدولي، وهو تحول سريع في الكونغرس يمهد لمشاكل كثيرة.