قريباً.. تشفير «دوري جميل»

تعكف قنوات "mbcpro sport" على دراسة تشفير مباريات "دوري جميل" فيما تبقى من العقد بينها وبين الاتحاد السعودي لكرة القدم وقالت مصادر مقربة من أصحاب القرار فيها: "الموضوع قيد الدراسة من مختلف الجوانب، ولم يتخذ بقرار رسمي حتى الآن، مع التأكيد على أن قرار التشفير خطوة لابد منها، ولكن لابد من أخذ الاعتبار لمصلحة جميع الأطراف فبالإضافة للقنوات هناك أطراف اخرى كالاتحاد السعودي والجماهير والأندية".

وأضافت المصادر: "القنوات لم تقرر حتى الآن متى البدء بالتشفير، لأن الدراسة التي بدأت لم تصل إلى القرار النهائي، وهناك من يفضل أن يكون مع بداية الدور الثاني من الدوري السعودي، وآخرون يرون تطبيقه الموسم المقبل، وفي الكل الأحوال فالتشفير سيتم وخطوة لابد منها".

وكانت مجموعة «mbc» قد حصلت على عقد نقل المسابقات السعودية في 07-08-2014 بقيمة أربعة مليارات و100 مليون ريال سعودي بعد رفع قيمته من 150 مليون ريال في الموسم الواحد إلى 410 ملايين ريال في العام، بعوائد مالية تدعم خزائن الأندية.

وأصدر حينها الاتحاد السعودي بياناً قال فيه: «نظراً لتَقَدّم شركات عدة بعروض للاتحاد السعودي لكرة القدم للفوز بحقوق بثّ مباريات كرة القدم للأندية، وبعد استعراض هذه العروض فقد تم اختيار أفضلها، وهو العرض المُقدّم من تحالف بين التلفزيون السعودي ومجموعة mbc بعرض قيمته أربعة مليارات و100 مليون ريال سعودي لمدة عشرة أعوام مع الكثير من المزايا المادية والفنية الأخرى وسيتم «بثّ الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر على قناة mbc ودوري الدرجة الأولى وكأس الأمير فيصل بن فهد ودوري درجة الشباب ودوري الناشئين على القناة الرياضية السعودية». وأضاف: «ستنقل قنوات مجموعة mbc حسب الاتفاق مباريات دوري جميل وكأس الملك وكأس ولي العهد، فيما ستنقل بقية المسابقات كأس الأمير فيصل، ودوري ركاء قبل تغييره مسماه، ودوري الدرجة الثانية، ومسابقات الناشئين الشباب عبر القنوات الرياضية السعودية، التي تعد الحليف الثاني مع مجموعة mbc مقابل 50 مليون ريال سنوياً».