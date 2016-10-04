أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الشربينى» يعلن عن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد على فضائية «النهار»..الليلة

Google+ Print
«الشربينى» يعلن عن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد على فضائية «النهار»..الليلة «الشربينى» يعلن عن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد على فضائية «النهار»..الليلة

الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

يحل الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، ضيفًا على برنامج “يوم بيوم”، والذي يُبث عبر فضائية “النهار اليوم”، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، وذلك في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويتحدث الشربيني، عما أحدثه من تغييرات في منظومة التعليم في ، وذلك منذ أن تولي منصبه.

ويوضح الشربيني، ملامح نظام الثانوية العامة الجديد، وماهي الإجراءات التي اتخذها لمواجهة تسريب الامتحانات، وذلك حتى لا يتم تسريبها كما حدث الامتحانات الماضية.

ويتطرق وزير التعليم، إلى أزمة الدروس الخصوصية، موضحًا الطرق التي سيتخذها لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

كما سيتطرق وزير التربية والتعليم، إلى مشكلة زيادة المصروفات التي اشتكى منها أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد، ليوضح أسباب هذه الزيادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»