«الشربينى» يعلن عن ملامح نظام الثانوية العامة الجديد على فضائية «النهار»..الليلة

يحل الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، ضيفًا على برنامج “يوم بيوم”، والذي يُبث عبر فضائية “النهار اليوم”، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، وذلك في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

ويتحدث الشربيني، عما أحدثه من تغييرات في منظومة التعليم في مصر، وذلك منذ أن تولي منصبه.

ويوضح الشربيني، ملامح نظام الثانوية العامة الجديد، وماهي الإجراءات التي اتخذها لمواجهة تسريب الامتحانات، وذلك حتى لا يتم تسريبها كما حدث الامتحانات الماضية.

ويتطرق وزير التعليم، إلى أزمة الدروس الخصوصية، موضحًا الطرق التي سيتخذها لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

كما سيتطرق وزير التربية والتعليم، إلى مشكلة زيادة المصروفات التي اشتكى منها أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد، ليوضح أسباب هذه الزيادة.