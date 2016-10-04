«دفاع استقلال الصحافة» تدعو وسائل الإعلام مراعاة الظروف التى تمر بها مصر

تدعو لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، فى مصر والعالم العربى، لمراعاة الظروف التى تمر بها مصر والدول العربية فى الوقت الراهن، والتى تتعرض لمؤامرات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، أن مصر ومعها المنطقة العربية، تمر بظروف عصيبة، وتتعرض لضغوط شديدة تمارسها قوى خارجية، تتطلب بدورها من الجماعتين الصحفية والإعلامية، اتباع سياسة “إعلام لم الشمل العربى” حتى تكون وحدة العرب قوة ضارية فى مواجهة أعداء الأمة، الذين يتكالبون عليها، ويريدون تركيعها تنفيذًا لمخطط “شرق أوسط جديد”.

ودعا العدل، وسائل الإعلام فى مصر والدول العربية، إلى استلهام روح ووحدة وتضامن أكتوبر 1973، وتفهم الظروف التى تعيشها مصر وبلدان عربية أخرى، وألا تمارس المهنة من باب خدمة الأعداء، وأن تبتعد عن عوامل تشتيت الأمة وتمزيقها، تحت مزاعم ممارسة النقد، مؤكدًا أن النقد الحقيقى هو الذى يساهم فى بناء الدول، ويعمل على ترسيخ قيم وعوامل الأمن والاستقرار بها، ويحقق لشعوبها الرخاء والتقدم، خاصة فى ظل الهجمة الشرسة التى يقودها الخارج ضد مصر ودول عربية أخرى.

كما دعا العدل، اتحاد الصحفيين العرب إلى ضرورة إقرار ميثاق شرف للعمل الصحفى العربى، وقيام الجامعة العربية بدورها فى التأكيد على التزام الدول الأعضاء به، تحقيقًا للأهداف العربية، ودفاعًا عن الحقوق المشروعة.