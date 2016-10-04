أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«دفاع استقلال الصحافة» تدعو وسائل الإعلام مراعاة الظروف التى تمر بها مصر

Google+ Print
«دفاع استقلال الصحافة» تدعو وسائل الإعلام مراعاة الظروف التى تمر بها مصر «دفاع استقلال الصحافة» تدعو وسائل الإعلام مراعاة الظروف التى تمر بها مصر

لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة

 

تدعو لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، فى والعالم العربى، لمراعاة الظروف التى تمر بها مصر والدول العربية فى الوقت الراهن، والتى تتعرض لمؤامرات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار فى المنطقة.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة، أن مصر ومعها المنطقة العربية، تمر بظروف عصيبة، وتتعرض لضغوط شديدة تمارسها قوى خارجية، تتطلب بدورها من الجماعتين الصحفية والإعلامية، اتباع سياسة “إعلام لم الشمل العربى” حتى تكون وحدة العرب قوة ضارية فى مواجهة أعداء الأمة، الذين يتكالبون عليها، ويريدون تركيعها تنفيذًا لمخطط “شرق أوسط جديد”.

ودعا العدل، وسائل الإعلام فى مصر والدول العربية، إلى استلهام روح ووحدة وتضامن أكتوبر 1973، وتفهم الظروف التى تعيشها مصر وبلدان عربية أخرى، وألا تمارس المهنة من باب خدمة الأعداء، وأن تبتعد عن عوامل تشتيت الأمة وتمزيقها، تحت مزاعم ممارسة النقد، مؤكدًا أن النقد الحقيقى هو الذى يساهم فى بناء الدول، ويعمل على ترسيخ قيم وعوامل الأمن والاستقرار بها، ويحقق لشعوبها الرخاء والتقدم، خاصة فى ظل الهجمة الشرسة التى يقودها الخارج ضد مصر ودول عربية أخرى.

كما دعا العدل، اتحاد الصحفيين العرب إلى ضرورة إقرار ميثاق شرف للعمل الصحفى العربى، وقيام الجامعة العربية بدورها فى التأكيد على التزام الدول الأعضاء به، تحقيقًا للأهداف العربية، ودفاعًا عن الحقوق المشروعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»