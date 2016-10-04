بالصور.. وكيل الشباب والرياضة بالأقصر يناقش سبل نجاح الرحلات مع المرشدين السياحيين

عقد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بالمديرية، ضم عددا من المرشدين السياحيين المشاركين فى رحلات قطار الشباب لهذا العام، وذلك ضمن مشروع اعرف بلدك المقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية)، لمناقشة سبل إنجاح الرحلات التى تتوافد على الأقصر الفترة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ البرامج المقترحة للرحلات ولتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، وقد تم وضع خطة مناسبة خاصة بالإرشاد ومرافقة الشباب المشاركين فى رحلات قطار الشباب مشروع "اعرف بلدك" بالنسبة للمزارات السياحية بالأقصر.

حضر الاجتماع كل من الشاذلى أحمد حسن مدير إدارة خدمات الشباب بالمديرية، ونجلاء سعدى منسق المشروع، وأحمد محمد محمود مشرف مشروع (اعرف بلدك ) بالمديرية.