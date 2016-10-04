بالصور.. المتحدث العسكرى في ضيافة معهد الدراسات الدبلوماسية

استضاف معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية العميد محمد سمير المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، فى لقاء مفتوح مع دارسى المعهد من الملحقين الدبلوماسيين المرشحين للعمل بسفارات جمهورية مصر العربية بالخارج .

يأتى ذلك اللقاء فى إطار رسالة المعهد بتوفير أحدث التدريبات العملية والتطبيقية لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى؛ لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة فى العمل .

تناول اللقاء دور الإعلام العسكرى فى مجابهة حروب الجيل الرابع، وحرب المعلومات، وتكامل العلاقة بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية، ودور القوات المسلحة فى الحفاظ على أمن وسلامة الوطن .

وأجاب المتحدث العسكرى على جميع الإستفسارات، وأثنى على مدى ما يتمتع به الدارسين من ثقافة واسعة وإدراك متميز لمتطلبات الأمن القومى، وأبرز المتغيرات والتحديات المحلية والإقليمية والدولية .

وفى نهاية اللقاء أهدت إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية درع المعهد للمتحدث العسكرى تقديراً لدور القوات المسلحة فى كافة المجالات .

حضر اللقاء السفيرة هبة المراسى مساعد وزير الخارجية، ومديرة معهد الدراسات الدبلوماسية، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد .