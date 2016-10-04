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«جوجل» تطرح أحدث هواتفها الذكية

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«جوجل» تطرح أحدث هواتفها الذكية «جوجل» تطرح أحدث هواتفها الذكية

هاتف جوجل الذكي – أرشيفية

تعتزم شركة “ألفابت” – الشركة الأم لـ”جوجل” – أن تطرح اليوم الثلاثاء – رسميًا – أحدث هواتفها الذكية.

ومن المنتظر – بحسب توقعات متابعين – أن تقوم “ألفابت” بطرح هاتفين ذكيين، يحمل أولهما اسم “بيكسل”، والثاني “بيكسل إكس إلْ”.

وذكر موقع “فان مينيت” الفرنسي، أن شركة “إتش تي سي” هي التي تتولى تصنيع هواتف جوجل، لكن شعار الشركة التايوانية سيتم تعويضه بحرف “جي” في إشارة إلى جوجل.

ومن المرجح ان تطرح جوجل هواتفها بأسعار تبدأ من 649 دولارًا – بحسب مصادر إعلامية – أي أنه سيكون قريبًا من “أبل” و”سمسونج”، على عكس ما توقعه عشاق الهواتف الذكية.

وكان من بين الذين نشروا صور للهاتف الجديد على موقع “تويتر” الصحفي الأميركي المتخصص في أمور الهواتف “إيفان بلاس”، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية اليوم.

ووفق الصورة المنشورة، فإن هاتف جوجل الجديد يعتمد على حواف رقيقة ولا يحتوي على “زر هوم” كما هو الحال في آيفون.

وتم تداول بعض الواصفات التي تخص الهاتف الجديد، ومنها شاشة يبلغ قياسها 5.5 إنش، ذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغابايت، وأخرى داخلية بسعة 32 جيجا بايت، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، وملحق بالجهاز مستشعر بصمات الأصابع على ظهر الهاتف.

 سكاي نيوز 

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