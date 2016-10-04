انقلاب ميكروباص يقل 14 طالبة في ترعة بأسيوط

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وقع منذ قليل، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، كان يقل 14 طالبة من قرية الأنصار إلى مدرستهم بمدينة القوصية فى محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص كان يقل طالبات من قرية الأنصار متوجهًا إلى مدينة القوصية، وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف والإنقاذ النهرى وجارى إخراج الطالبات من الترعة بواسطة قوات الإنقاذ النهرى والأهالى وجارى تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة