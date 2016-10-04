أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. ضبط مستشار قانوني بتهريب 22 ألف جنيه إلى السعودية

Google+ Print

 

جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري يعمل “مستشار قانوني بالخارج”، حاول تهريب مبالغ مالية إلي ، بما يخالف قانون البنك المركزي الذي يسمح بسفر ٥ آلاف جنيه مع الراكب.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط السعودية رقم ٣٣٠، اشتبه عمرو الفولي رئيس قسم الجمارك، في راكب مصري بصالة سفر رقم 2، وذلك بعد أن تم إجراءات التفتيش من خلال أجهزة الفحص بالأشعة علي البوابات الرئيسية للصالة، ولاحظ وجود أحد العاملين في المطار مع الراكب، وقام بتفتيش حقائب الراكب وعثر معه علي 22 ألف جنيه.

وقرر أحمد أبو السعود مدير الجمرك، تحرير محضر تهرب رقم 66 لسنة 2016، والتحفظ علي الراكب وتسليمه لنيابة الأموال العامة، بعد العرض على سامي عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.

unnamed

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة