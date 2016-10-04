بالصور.. ضبط مستشار قانوني بتهريب 22 ألف جنيه إلى السعودية

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب مصري يعمل “مستشار قانوني بالخارج”، حاول تهريب مبالغ مالية إلي السعودية، بما يخالف قانون البنك المركزي الذي يسمح بسفر ٥ آلاف جنيه مع الراكب.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة الخطوط السعودية رقم ٣٣٠، اشتبه عمرو الفولي رئيس قسم الجمارك، في راكب مصري بصالة سفر رقم 2، وذلك بعد أن تم إجراءات التفتيش من خلال أجهزة الفحص بالأشعة علي البوابات الرئيسية للصالة، ولاحظ وجود أحد العاملين في المطار مع الراكب، وقام بتفتيش حقائب الراكب وعثر معه علي 22 ألف جنيه.

وقرر أحمد أبو السعود مدير الجمرك، تحرير محضر تهرب رقم 66 لسنة 2016، والتحفظ علي الراكب وتسليمه لنيابة الأموال العامة، بعد العرض على سامي عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.