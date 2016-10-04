أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن السويس يستعيد مسروقات استولى عليها لصوص من مدرسة بحى فيصل

Google+ Print
أمن السويس يستعيد مسروقات استولى عليها لصوص من مدرسة بحى فيصل أمن السويس يستعيد مسروقات استولى عليها لصوص من مدرسة بحى فيصل

>السويس - سيد نون

تمكنت مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، من استعادة مسروقات قام لصوص بسرقتها من مدرسة فايز حافظ أمين الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية.

 

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة فيصل بورود بلاغ بتعرض مدرسة حافظ أمين للسرقة، وقام مدير المباحث الجنائية العميد محمد والى بتكليف رئيس مباحث قسم شرطة فيصل بسرعة ضبط الجناة واستعادة المسروقات لخاصة بالمدرسة.

 

وأكد مصطفى فتح الله مدير إدارة أمن مديرية التربية والتعليم بالسويس،  أنه تم استعادة مسروقات خشبية تتمثل فى مجموعة ديسكات كبيرة تم سرقتها من داخل المدرسة، وهى مخصصة لاستقبال أولياء الأمور وزوار المدرسة، بجانب أدوات ومعدات بالمدرسة.

 

وأشار فتح الله، إلى أنه سوف يتم قريباً بالتعاون مع صندوق خدمات المحافظة التعاقد مع عمال خدمات وحراسة بالمدارس لحمايتها من السرقة المتكررة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365