أمن السويس يستعيد مسروقات استولى عليها لصوص من مدرسة بحى فيصل

تمكنت مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس، من استعادة مسروقات قام لصوص بسرقتها من مدرسة فايز حافظ أمين الابتدائية التابعة لإدارة شمال التعليمية.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة فيصل بورود بلاغ بتعرض مدرسة حافظ أمين للسرقة، وقام مدير المباحث الجنائية العميد محمد والى بتكليف رئيس مباحث قسم شرطة فيصل بسرعة ضبط الجناة واستعادة المسروقات لخاصة بالمدرسة.

وأكد مصطفى فتح الله مدير إدارة أمن مديرية التربية والتعليم بالسويس، أنه تم استعادة مسروقات خشبية تتمثل فى مجموعة ديسكات كبيرة تم سرقتها من داخل المدرسة، وهى مخصصة لاستقبال أولياء الأمور وزوار المدرسة، بجانب أدوات ومعدات بالمدرسة.

وأشار فتح الله، إلى أنه سوف يتم قريباً بالتعاون مع صندوق خدمات المحافظة التعاقد مع عمال خدمات وحراسة بالمدارس لحمايتها من السرقة المتكررة.