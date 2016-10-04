أخبار عاجلة

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!! -
فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وسائل إعلام أمريكية: روسيا نشرت مضادات للصواريخ داخل الأراضى السورية

Google+ Print
وسائل إعلام أمريكية: روسيا نشرت مضادات للصواريخ داخل الأراضى السورية وسائل إعلام أمريكية: روسيا نشرت مضادات للصواريخ داخل الأراضى السورية

>واشنطن أ ش أ

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن روسيا نشرت أنظمة مضادة للصواريخ داخل الأراضى السورية، لأول مرة منذ تدخلها عسكريا بشكل مباشر فى هذا البلد قبل أكثر من عام.

 

ورجح مسئولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية يوم الثلاثاء، أن الهدف من نشر تلك الأنظمة هو مواجهة أى هجوم صاروخى أمريكى محتمل فى سوريا.

 

وقال مسؤول إن الجماعات المتطرفة فى روسيا مثل جبهة النصرة وداعش لا تمتلك صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أن سبب نشر روسيا هذه الأنظمة "قد يكون بسبب مخاوف من هجوم أمريكى انطلاقا من أحد حلفاء واشنطن فى المنطقة".

 

وحسب مصادر استخباراتية أمريكية، وصلت الأنظمة بحرا إلى سوريا قبل نحو يومين، وتم نشرها فى قاعدة روسية بحرية بمدينة طرطوس المطلة على البحر المتوسط غربى سوريا، وفى وقت سابق، حذرت موسكو من أن أى عمل عسكرى أمريكى ضد سوريا سيؤدى إلى "تغيرات مخيفة ومزلزلة" فى الشرق الأوسط.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365