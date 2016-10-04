وسائل إعلام أمريكية: روسيا نشرت مضادات للصواريخ داخل الأراضى السورية

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن روسيا نشرت أنظمة مضادة للصواريخ داخل الأراضى السورية، لأول مرة منذ تدخلها عسكريا بشكل مباشر فى هذا البلد قبل أكثر من عام.

ورجح مسئولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم، فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية يوم الثلاثاء، أن الهدف من نشر تلك الأنظمة هو مواجهة أى هجوم صاروخى أمريكى محتمل فى سوريا.

وقال مسؤول إن الجماعات المتطرفة فى روسيا مثل جبهة النصرة وداعش لا تمتلك صواريخ بعيدة المدى، مشيرا إلى أن سبب نشر روسيا هذه الأنظمة "قد يكون بسبب مخاوف من هجوم أمريكى انطلاقا من أحد حلفاء واشنطن فى المنطقة".

وحسب مصادر استخباراتية أمريكية، وصلت الأنظمة بحرا إلى سوريا قبل نحو يومين، وتم نشرها فى قاعدة روسية بحرية بمدينة طرطوس المطلة على البحر المتوسط غربى سوريا، وفى وقت سابق، حذرت موسكو من أن أى عمل عسكرى أمريكى ضد سوريا سيؤدى إلى "تغيرات مخيفة ومزلزلة" فى الشرق الأوسط.