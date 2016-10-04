البرلمان يبدأ اليوم أولى جلسات الدور الثانى بحسم مصير قانون الخدمة المدنية

يستهل مجلس النواب أولى جلساته فى دور الانعقاد الثانى اليوم الثلاثاء، بأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار الخدمة المدنية.

يأتى ذلك فى أعقاب تلاوة قرارى رئيس الجمهورية الصادرين برقم (423) و(409) لسنة 2016 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول، وقرار فض دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الأول على الترتيب.

كما يناقش المجلس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.