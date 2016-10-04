أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

روسيا تؤيد تولي امرأة من أوروبا الشرقية أمانة الأمم المتحدة

Google+ Print
روسيا تؤيد تولي امرأة من أوروبا الشرقية أمانة الأمم المتحدة روسيا تؤيد تولي امرأة من أوروبا الشرقية أمانة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة_أرشيفية

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، أنها تؤيد تولي امرأة من اوروبا الشرقية الامانة العامة للامم المتحدة خلفا لبان كي مون، في موقف يأتي بعيد ايام من ترشح البلغارية كريستالينا جورجييفا لهذا المنصب.

وأوضح السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر أن المجلس سيعقد قريبا جلسة تصويت رسمية بهذا الشأن.

وقال تشوركين خلال مؤتمر صحفي، بحسب “أ ف ب” : “نحن نعتقد فعلا ان الامين العام المقبل يجب ان يكون من اوروبا الشرقية”، مضيفا “بودنا كثيرا ان تكون امرأة”.

وأعلنت بلغاريا الأسبوع الماضي، تغيير مرشحتها لمنصب الامين العام للامم المتحدة بتسمية المفوضة الاوروبية لشؤون الموازنة والنائبة السابقة لرئيس البنك الدولي كريستالينا جورجييفا (63 عاما) مرشحتها لهذا المنصب بدلا من ايرينا بوكوفا مديرة اليونيسكو والتي رغم هذا لا تزال ماضية في ترشيحها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا