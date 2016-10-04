روسيا تؤيد تولي امرأة من أوروبا الشرقية أمانة الأمم المتحدة

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، أنها تؤيد تولي امرأة من اوروبا الشرقية الامانة العامة للامم المتحدة خلفا لبان كي مون، في موقف يأتي بعيد ايام من ترشح البلغارية كريستالينا جورجييفا لهذا المنصب.

وأوضح السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر أن المجلس سيعقد قريبا جلسة تصويت رسمية بهذا الشأن.

وقال تشوركين خلال مؤتمر صحفي، بحسب “أ ف ب” : “نحن نعتقد فعلا ان الامين العام المقبل يجب ان يكون من اوروبا الشرقية”، مضيفا “بودنا كثيرا ان تكون امرأة”.

وأعلنت بلغاريا الأسبوع الماضي، تغيير مرشحتها لمنصب الامين العام للامم المتحدة بتسمية المفوضة الاوروبية لشؤون الموازنة والنائبة السابقة لرئيس البنك الدولي كريستالينا جورجييفا (63 عاما) مرشحتها لهذا المنصب بدلا من ايرينا بوكوفا مديرة اليونيسكو والتي رغم هذا لا تزال ماضية في ترشيحها.