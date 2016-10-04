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رئيس جامعة القاهرة يتقدم ببلاغ ضد إلهامي عجينة بعد تصريحات «كشوف العذرية»

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رئيس جامعة القاهرة يتقدم ببلاغ ضد إلهامي عجينة بعد تصريحات «كشوف العذرية» رئيس جامعة القاهرة يتقدم ببلاغ ضد إلهامي عجينة بعد تصريحات «كشوف العذرية»

جابر نصار

أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، التقدم ببلاغ إلى النائب العام، اليوم الثلاثاء، ضد إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب، الذي طالب بتوقيع كشوف العذرية على طالبات الجامعات قبل التحاقهن بالمدن الجامعية.

و كتب رئيس الجامعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، :”قررت بشخي وبصفتي رئيساً لجامعة القاهرة، ومسئولا عن طالبات جامعة القاهرة المحترمات، واللاتى نفخر بهن ونقدرهن تقديم بلاغ رسمى إلى السيد النائب العام اليوم ضد السيدين عضوى البرلمان لاتهامهما طالبات الجامعات ومنها جامعة القاهرة باتهامات باطلة تنال من شرفهن وسمعتهن ومن الجامعة وتؤثر على مركزها محليا ودوليا”.

وأضاف نصار :”وليعلم الجميع أن فى قانون يحاسب ويخضع له الجميع، وليعلم الذين تنفلت ألسنتهم بغير الحق، أننا لن نسكت على إهانة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وتلك مسئوليتنا وفقا للقانون”.

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