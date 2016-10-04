الأرصاد: طقس اليوم معتدل شمالًا ودرجة الحرارة العظمى بالقاهرة 32

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس وشمال غرب البلاد، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 23 32

الإسكندرية 24 28

مطروح 21 28

بورسعيد 25 29

دمياط 25 29

بلطيم 23 30

الإسماعيلية 20 32

السويس 21 33

العريش 19 30

نخل 14 31

طابا 15 31

الطور 21 30

مرسى علم 24 36

الغردقة 23 36

شرم الشيخ 25 37

رفح 18 30

كاترين 18 29

سيوة 19 31

المنيا 21 33

الفيوم 23 33

رأس سدر 23 29

أبوسمبل 23 40

وسط الدلتا 23 32

أسيوط 19 33

سوهاج 20 35

الأقصر 21 38

أسوان 26 41

شلاتين 24 35

حلايب 25 33

الوادى الجديد 19 40

قنا 22 38

نويبع 27 31

السلوم 19 26.