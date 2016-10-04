وصول 150 سائحًا بريطانيًا إلى مطار الأقصر الدولي

استقبل مطار الأقصر الدولي مساء أمس الاثنين، أولى رحلات عودة السياحة البريطانية على الرحلة (762) إلي المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وصرح مدير العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولي، بخيت خيري حسن، أنه استقبل رحلة مصر للطيران القادمة من مطار هيثرو بلندن، والتي أقلت على متنها حوالي 150 سائحا بريطانيا، لافتا إلى أنه كان بصحبته مدير مطار الأقصر الدولي، الكابتن طيار هشام الحسيني، وقيادات مطار الأقصر، وعدد من قيادات المحافظة، وخبراء السياحة بالمحافظة، وعدد من مديري الشركات والفنادق العائمة والثابتة بالمحافظة، فضلا عن استقبال شعبي بالمزمار البلدي، وتوزيع الورود علي السائحين.

وأوضح بخيت، أنه من المقرر من كل أسبوع قيام رحلة الطيران من مطار الأقصر الدولي، على متنها سائحين بريطانيين في زيارة للمناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي بالمحافظة، مؤكدا أنه من المقرر أستئناف الكثير من رحلات الشارتر والمباشر من المدن العالمية تقل علي متنها الزائرين من جميع الجنسيات العالمية للمناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.