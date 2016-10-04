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6 خطوات تحمى شعرك من قشرة الرأس.. أهمها ماسك "البابونج"

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6 خطوات تحمى شعرك من قشرة الرأس.. أهمها ماسك "البابونج" 6 خطوات تحمى شعرك من قشرة الرأس.. أهمها ماسك "البابونج"

>كتبت رانيا سعد الدين

إصابة الشعر بالقشرة مع بداية فصل الشتاء، من الأمور الموسمية التى تزعج شريحة كبيرة من الأفراد سواء كانوا نساء أو رجالا، ما يجعلهم يشعرون بالحرج والخوف على سقوط شعرهم من هذا العرض.

 

وفى هذا السياق تقول أخصائية التجميل "مها سامى" إن قشرة الشعر خطر كبير على قوة البصيلات ومدى تحملها ومقومتها للعوامل الجوية المختلفة، كما تعرض وصفة من 6 خطوات للقضاء على القشرة  للأبد منها:

 

1- تجنب دهن الشعر بالزيوت وتركها دون غسيل لأن ذلك من الأسباب المباشرة لظهور الفطريات فة فروة الرأس بسبب تراكم ما ينتج عنه القشرة.

 

2- الحرص على عدم استعمال أدوات العناية الشخصية الخاصة بالآخرين، لتجنب انتقال العدوى.

 

3- يتم غسل الشعر بماء فاتر ويجب تجنب الماء البارد لأنه لا يساعد فى إزالة الدهون، وكذلك الحال بالنسبة للساخن.

 

 4- يتم غسل الشعر بتدليك فروة الرأس بحركة دائريه بواسطة أطراف الأصابع وليس الأظافر.

 

5- أصحاب الشعر الدهنيى يجب عليهم استخدام أنواع الشامبو الطبى الخاصة بالقشرة، مع الحرص على غسل الشعر من مرتين إلى ثلاثة أسبوعيا.

 

6- يفضل عمل "ماسك" لفروة الرأس بشكل أسبوعى ويكون عبارة عن "زيت البابونج، زيت القرفة، زيت الشاة الأخضر، زيت الليمون" بكميات متساوية مع إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل، يترك القناع على الشعر 60 دقيقة ثم يغسل جيداَ.


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مصر 365

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