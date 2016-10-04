ترقية 13192 فرداً من منسوبي الطوارئ الخاصة

الفريق خالد الحربي

أصدر قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، عددا من قرارات الترقيه لمنسوبي القوات في جميع الرتب بعد أن اكتملت فيهم الشروط النظامية للترقية، انفاذا لتوجيهات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

وبلغ عدد من تم ترقيتهم من الافراد 13192، وذلك من بداية عام 1437هـ حتي نهاية العام، وجاءت الترقيات على النحو التالي 219 إلى رتبة رئيس رقباء، و554 إلى رتبة رقيب أول، و479 إلى رتبة رقيب، و5025 إلى رتبة وكيل رقيب، و2032 إلى رتبة عريف، 4883 وإلى رتبة جندي أول.

وبدوره قدم الفريق الحربي، التهنئة لجميع منسوبي القوات، قائلاً «إن هذه الترقيات حافزا لنا جميعا ضباط وضباط صف وجنود ونحن نعمل بروح الفريق الواحد لبذل المزيد في خدمة الدين والمليك والوطن، وتحقيق تطلعات سموه الكريم لتكون القوات الأمنية هي الأفضل عالميا بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن والمقيم ويحافظ على مكتسبات الوطن».