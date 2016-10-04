تجنبها قبل النوم.. 6 أشياء "تقلق منامك" أبرزها الآيس كريم والتدخين

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 أشياء يجب تجنبها قبل النوم إذا كنت ترغب فى النوم بشكل آمن والتخلص من التوتر قبل النوم، لأنه يعد القاتل الأول للنوم وتشمل هذه الأشياء الآتى:

1.الكرفس:

مدر للبول، ويؤدى إلى كثرة التبول خلال الليل، وبالتالى فلابد من تجنب الكرفس.

2.الأطعمة السكرية:

هناك بعض الدراسات التى تثبت أن تناول الأطعمة السكرية قبل النوم قد تسبب الكوابيس، فمن الأفضل تجنب الحلويات والسكريات قبل النوم.

3.الثوم:

فأنه من الأطعمة التى تتسبب فى ارتداد الحمض داخل المعدة داخل المعدة، واضطراب المعدة ما ينتج عنه إزعاج أثناء النوم.

4.الآيس كريم:

يحتوى على الدهون التى لا يمكن أن تحرق قبل النوم، فمن الأفضل تجنب أكله أثناء الليل لعدم اكتساب الوزن.

5.التدخين:

تدخين السجائر قد يسبب صعوبة فى النوم ويؤدى أيضا إلى الشخير والأرق لدى بعض الناس.

6.القهوة:

تحتوى على الكافيين وتعد من المشروبات السيئة للنوم، لأنه منبه، ولا يجب أن يشرب قبل النوم، لأنه لا يساعد على الاسترخاء.