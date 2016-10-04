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تجنبها قبل النوم.. 6 أشياء "تقلق منامك" أبرزها الآيس كريم والتدخين

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تجنبها قبل النوم.. 6 أشياء "تقلق منامك" أبرزها الآيس كريم والتدخين تجنبها قبل النوم.. 6 أشياء "تقلق منامك" أبرزها الآيس كريم والتدخين

>كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 6 أشياء يجب تجنبها قبل النوم إذا كنت ترغب فى النوم بشكل آمن والتخلص من التوتر قبل النوم، لأنه يعد القاتل الأول للنوم وتشمل هذه الأشياء الآتى: 

 

1.الكرفس:

 مدر للبول، ويؤدى إلى كثرة التبول خلال الليل، وبالتالى فلابد من تجنب الكرفس.

 

2.الأطعمة السكرية:

هناك بعض الدراسات التى تثبت أن تناول الأطعمة السكرية قبل النوم قد تسبب الكوابيس، فمن الأفضل تجنب الحلويات والسكريات قبل النوم.

 

3.الثوم:

فأنه من الأطعمة التى تتسبب فى ارتداد الحمض داخل المعدة داخل المعدة، واضطراب المعدة ما ينتج عنه إزعاج أثناء النوم.

 

4.الآيس كريم:

 يحتوى على التى لا يمكن أن تحرق قبل النوم، فمن الأفضل تجنب أكله أثناء الليل لعدم اكتساب الوزن.

 

5.التدخين:

تدخين السجائر قد يسبب صعوبة فى النوم ويؤدى أيضا إلى الشخير والأرق لدى بعض الناس.

 

6.القهوة:

 تحتوى على الكافيين وتعد من المشروبات السيئة للنوم، لأنه منبه، ولا يجب أن يشرب قبل النوم، لأنه لا يساعد على الاسترخاء.


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مصر 365

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