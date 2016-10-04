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وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يعلن اعتذاره عن منصبه: "المنصب بقى ملطشة"

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وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يعلن اعتذاره عن منصبه: "المنصب بقى ملطشة" وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يعلن اعتذاره عن منصبه: "المنصب بقى ملطشة"

>القليوبية – محمد قاسم

نشر الدكتور نصيف العفيفى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منذ قليل، اعتذارًا عن عدم استمراره فى منصبه كوكيل لوزارة الصحة.

           

وكتب "نصيف"، على صفحته بفيس بوك: "لقد اتخذت قرارًا بعدم الاستمرار كوكيل لوزارة الصحة بالقليوبية، وأقدم اعتذارى لوزير الصحة والسكان واللواء أركان حرب عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية، والأستاذة الدكتورة نانيس عادل والدكتور أحمد محيى رئيس قطاع الطب العلاجى، وكل القيادات التى عملت تحت أمرتها وللمواطن الفقير بمحافظة القليوبية، وأشهد الله أننى عملت بكل جد واجتهاد على قدر استطاعتى لخدمة المريض الفقير المحتاج للخدمة، ولكن وظيفة وكيل وزارة أصبحت ملطشة للأهطل والعبيط واللى يسوى ومايسواش وأصبحت مستشفيات الصحة مرتع لبعض السادة النواب اللى مش لاقين حاجة يعملوها إلا فى الصحة فأرجو قبول اعتذارى".

وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يعلن اعتذاره عن استمراره بمنصبه

 

 


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