وزير بريطانى يعرب عن قلقه إعلان تشكيل حكومة إنقاذ وطنى فى اليمن

أعرب وزير شئون الشرق الأوسط البريطانى توباياس إلوود، يوم الإثنين، عن قلقه لإعلان الحوثيين وتحالف على عبد الله صالح، تشكيل حكومة منافسة للحكومة الشرعية فى اليمن.

وفى معرض تعليقه على التطورات فى اليمن ، قال توباياس إلوود "يقلقنى جدا استمرار الخطوات التى يتخذها الحوثيون وتحالف على عبد الله صالح".

وأضاف " إن عزمهم على تشكيل حكومة إنقاذ بشكل أحادى يعتبر تحديا مباشرا لعملية السلام الجارية بتسهيل من الأمم المتحدة ، ويقوض الالتزامات بتمويل تسوية سلمية للصراع فى اليمن".

ودعا الوزير البريطانى الأطراف اليمنية التشاور والعمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوصل لاتفاق وإعادة الاستقرار لليمن.