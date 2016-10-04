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أولى جلسات دعوى جديدة تتهم إكرامى الصباغ بالنصب اليوم

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أولى جلسات دعوى جديدة تتهم إكرامى الصباغ بالنصب اليوم أولى جلسات دعوى جديدة تتهم إكرامى الصباغ بالنصب اليوم

>كتب سليم على

تنظر محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية مصطفى رشدى، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات دعوى جديدة برقم 12272 لسنة 2016 تتهم رجل الأعمال إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى بالنصب على مواطنين.

 

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة أن شركة أونست أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.


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