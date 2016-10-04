محاضرة عن أسرار مكتبة الإسكندرية القديمة 10 أكتوبر

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "أسرار مكتبة الإسكندرية القديمة: مصادر جديدة للتنوير الرومانى" يلقيها الدكتور مايكل فونتاين، أستاذ الدراسات الكلاسيكية المشارك، والعميد المشارك بكلية الدراسات الكلاسيكية بجامعة كورنيل بالولايات المتحدة، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2016.

تدير المحاضرة الأستاذة الدكتورة ماجدة النويعمى؛ أستاذ الأدب اللاتينى بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية. والمحاضرة تأتى باللغة الإنجليزية على أن تكون هناك ترجمة فورية للغة العربية.

تأتى المحاضرة فى إطار فعاليات الموسم الخامس لمشروع الإسكندرية الذى يهدف إلى خدمة الباحثين المتخصصين فى دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة الإسكندرية، وما يتصل بذلك من موضوعات أخرى؛ فيقدم برنامجًا ثقافيًا للتعريف بتاريخ المدينة ومكتبتها فى فترة ازدهارها كمركز إشعاعٍ ثقافى وحضارى.