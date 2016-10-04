سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 4 أكتوبر و رقم قياسي جديد لأول مرة في التاريخ

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين 3 أكتوبر في السوق المصرى، خلال التعاملات المسائية، بقيمة 8 جنيهات لكل جرام بعد ارتفاعها في التعاملات الصباحية بقيمة 7 جنيهات ليصبح إجمالي الارتفاع 15 جنيهًا لكل جرام. بينما سجل عيار 21 رقما تاريخيا له حيث بلغ سعر الجرام 500 جنيه.

رئيس شعبة الذهب يكشف تفاصيل ارتفاع سعره

وجاءت أسعار الذهب الاثنين 3-10-2016 خلال التعاملات المسائية كالتالي :

عيار 18 = 429 جنيها.

عيار 21 = 500 جنيها.

عيار 24 = 571 جنيها.

الجنيه الذهب = 4000 جنيه

سعر الأوقيه بالدولار = 1312 دولار.

وقال إيهاب واصف، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات صحفية إن البورصات العالمية وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، هما السببان الرئيسيان في ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضه، فضلاً عن ارتباطهما أيضًا بالتحالفات الدولية.

شبكةعيونالإخبارية

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