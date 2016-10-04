أخبار عاجلة

مساء dmc - البرلمان يوافق على فرض قانون الطوارىء وتطبيقه على الصحافة ووسائل الإعلام والفيس بوك -
تع اشرب شاي - إسكتش كوميدي ... حميد الشاعري في عام 1940 "جلجلي جلجلة " -
وزير الأوقاف يكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن غدًا -
بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... أنا إتوقفت فترة عن الغناء بسبب 16 جنيه -
تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

فيصل بن بندر يستقبل نواب العموم والمدعين العامين بدول «التعاون»

Google+ Print
فيصل بن بندر يستقبل نواب العموم والمدعين العامين بدول «التعاون» فيصل بن بندر يستقبل نواب العموم والمدعين العامين بدول «التعاون»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم أمس، أمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية م. عبداللطيف بن راشد الزياني، وأصحاب المعالي نواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم العاشر بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ورحّب سموّه في بداية الاستقبال بالحضور في بلدهم الثاني المملكة، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم بما يحقق المصلحة العامة لأبناء المنطقة.

حضر الاستقبال رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله، ورئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض منصور بن صالح الضلعان.

من ناحية أخرى، استقبل أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم أمس، سفير مملكة الأردن الهاشمية لدى المملكة جمال الشمايلة، الذي ودّع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله.

.. ويستقبل السفير الشمايلة الذي ودّع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية