فيصل بن بندر يستقبل نواب العموم والمدعين العامين بدول «التعاون»

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم أمس، أمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية م. عبداللطيف بن راشد الزياني، وأصحاب المعالي نواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم العاشر بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

ورحّب سموّه في بداية الاستقبال بالحضور في بلدهم الثاني المملكة، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم بما يحقق المصلحة العامة لأبناء المنطقة.

حضر الاستقبال رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام الشيخ محمد بن فهد العبدالله، ورئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض منصور بن صالح الضلعان.

من ناحية أخرى، استقبل أمير منطقة الرياض، بمكتبه بقصر الحكم أمس، سفير مملكة الأردن الهاشمية لدى المملكة جمال الشمايلة، الذي ودّع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله.

.. ويستقبل السفير الشمايلة الذي ودّع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله