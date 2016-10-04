الـمدن الــصنـاعية.. مرحلة التحول أمام التحدي الاقتصادي والنمو المستدام

يحظى قطاع الصناعة بدعم واهتمام كبيرين من لدن الدولة؛ حيث يعول على هذا القطاع ليكون اللاعب الأساس في الاقتصاد الوطني والمحرك الرئيسي له، وعلى هذا وفرت الدولة قاعدة صناعية متينة وأصدرت العديد من التنظيمات والقرارات التي تشجع على نمو هذا القطاع وديمومة الاستثمارات فيه حتى وصل عدد المدن الصناعية اليوم إلى 35 مدينة منتشرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة وتضم أكثر من ستة آلاف عقد صناعي وخدمي ولوجستي.

وشجع هذا الدعم القطاع الخاص للاستثمار والتوسع في المجالات الصناعية وتحقيق نمو تجاوز 43%؛ حيث تعمد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى توفير أراض صناعية متكاملة الخدمات وتطوير المدن الصناعية لتكون ذات بيئة جاذبة وتنافسية ونمو مستدام يحقق خطط وتوجهات الدولة في هذا الصدد ويضمن النجاح للمستثمرين في هذا القطاع ويوفر لأصحاب هذه المصانع والعاملين فيها كافة الخدمات والاحتياجات الأساسية.

وتوفر "مدن" مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تتناسب مع رغبات صغار وكبار المستثمرين إلى جانب الأراضي الصناعية ذات الخدمات المتكاملة إلى جانب إنشاء واحات صناعية لبنات الوطن للعمل والاستثمار في هذا القطاع في الصناعات الخفيفة التي تناسب احتياجاتهن، كما تتوفر حزمة من التسهيلات في الإقراض والإعفاءات الجمركية وتسريع تسليم الأراضي للمستثمرين وتذليل العقبات والإجراءات بما يحفز على الاستثمار والعمل في هذه المدن.

وأمام الهيئة اليوم مسؤوليات متجددة في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة والمخاوف من تأثيرها على نمو واستدامة القطاع إلى جانب مسؤوليتها في تحقيق التوسع النوعي والقيمة المضافة التي تواكب رؤية المملكة 2030 وتلبي احتياجات المرحلة من الصناعات النوعية مع المضي في خلق وتحفيز البيئة الجاذبة والتنافسية داخل هذه المدن.

"ندوة الثلاثاء" تناقش لهذا الأسبوع واقع المدن الصناعية ونموها والاستثمار فيها والتحديات التي تواجه الصناعيين وأصحاب المصانع ورؤى وإستراتيجيات الهيئة السعودية للمدن الصناعية الحالية والمستقبلية.

القطاع الصناعي ينشد التوسع النوعي والقيمة المضافة وتذليل العقبات أمام المستثمرين

35 مدينة

في البداية تحدث م. صالح الرشيد قائلاً: إن المدن الصناعية في المملكة بدأت منذ ما يزيد على أربعين عاما، وفي عام 2007م كانت لدينا حوالي (14) مدينة صناعية، وفي عام 2015م أصبح لدينا حوالي (35) مدينة صناعية، وهذا يدل على أنه خلال الثمانية أعوام الماضية تطورت المدن الصناعية حتى زادت (21) مدينة صناعية، وهذا يثبت أن هناك طلبات متزايدة على المدن الصناعية في المملكة، وأن الدعم الموجود للصناعة من قبل الدولة أدى إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار والتوسع في المجالات الصناعية، وأن نمو المجالات الصناعية وصل إلى أكثر من (43%) خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن الهيئة معنية بتطوير هذه المدن الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتوفير الخدمات الأساسية للمصانع، كذلك الهيئة تهتم بالعديد من المنتجات الخاصة من أجل دعم الصناعة سواء ما يتعلق بالمنتجات اللوجستية الخاصة بموضوع التخزين والنقل، وكذلك المصانع الجاهزة من أجل دعم الصناعيين وتطوير الاستثمار الصناعي في المملكة.

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وعن عمل هذه المدن الخمسة والثلاثين فالجزء الكبير من هذا العدد قائم وهي مصانع تقوم بأداء دورها تماماً، وجزء منها تحت الإنشاء ومن المعلوم أن المدن الصناعية تنمو مثل نمو عمر الإنسان، ولا يمكن أن تؤدي نشاطها من أول عام، وإنما العملية تحتاج إلى فترة زمنية حتى تكون مدينة صناعية بكامل محتوياتها الأساسية.

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تواجد في كافة المناطق

وحول مسؤولية تطوير الأراضي الصناعية حتى تكون متكاملة الخدمات في مختلف المناطق، أكد م. صالح الرشيد على أنه ضمن إستراتيجية المملكة من خلال الخطط السابقة وهي الخطط الخمسية الانتشار في كافة مناطق المملكة، وهذا هو الذي تحقق، فعندما تطلع على خريطة المملكة اليوم تجد مدناً صناعية منتشرة في المنطقة الشمالية والشرقية والغربية والوسطى والجنوبية، وهي مدن صناعية موزعة على مدن المملكة بمختلف مناطقها، مع مراعاة الطلب الصناعي في هذه المدن ومع مراعاة المنتجات الصناعية الأساسية في كل منطقة وفي كل مدينة، لذا أؤكد أن المدن الصناعية موجودة -ولله الحمد- في جميع المناطق؛ حيث لدينا أراض صناعية في كافة مناطق المملكة.

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خطط توسعية

وفيما يتعلق بالخطط التوسعية في المدن، ذكر م. صالح الرشيد أنه خلال الست سنوات الماضية صار لدينا انتشار وتوسع كبيران في مساحات الأراضي الصناعية وفي عدد الصناعيين وإن شاء الله خلال الفترة القادمة سيكون لدينا توسع نوعي في عدد المصانع وفي نوعيات المنتجات الصناعية المستهدفة، وسيكون هناك نمو كبير في المدن الصناعية الإضافية ولعلكم سمعتم وقرأتم عن وعد الشمال والذي سيحتوي على العديد من المدن الصناعية الحديثة، وسيكون فيها العديد من المبادرات الخاصة بالمدن الصناعية، وسنركز كثيراً خلال الفترة القادمة في تطوير نوعية الصناعات خاصةً تلك الصناعات التي تكون لها قيمة مضافة في اقتصاد البلد، بحيث تستطيع أن نستوعب عدداً من أبناء الوطن للعمل في هذه المدن الصناعية، وأن يتم اختيار الصناعات مربوطة بالإستراتيجية الخاصة برؤية المملكة 2030م، بحيث نضع لها العديد من المحفزات التي تدعم هذه الصناعات.

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خدمات متكاملة

وفيما يتعلق بالحوافز والتسهيلات التي تقدمها مدن سواء في آلية الاستئجار أوصياغة العقود أوتسهيلات القروض والإعفاءات الجمركية التي تقدم للمعدات والآلات، وكذلك مدد تسليم الأراضي، قال سامي الحسيني: إن الخدمات المقدمة تُعد متكاملة وليست منظومة صناعية فقط، بل هي مدينة صناعية تتوفر فيها خدمات سكنية وخدمات تجارية وخدمات لوجستية داخل المدينة الصناعية ووجود مدارس ومراكز تجارية، ويشتمل السكن على سكن للعمالة الذين يعملون في هذه المدن الصناعية، ووجود الخدمات اللوجستية ساعدت الصناعيين على الحرص بشكل أكبر على الاهتمام بالاستثمار في هذه المدن الصناعية، مضيفاً أن التسهيلات التي تمت خلال الفترة الماضية هي التسهيلات التي تتعلق بتسليم الأراضي الصناعية خلال فترة وجيزة لا تزيد على (26) يوماً عكس ما كان يتم في الماضي، حيث لم يكن يتم تسليم الأراضي إلاّ بعد مرور عام كامل، هذه تعد أهم الحوافز، مبيناً أن مدن أصبحت تقدم جميع الاستشارات للصناعيين في كل ما يتعلق بالصناعة، وليس تقديم الأراضي فقط، بل نقوم بتقديم كل ما يتعلق بالمدن الصناعية من خدمات لوجستية، حيث تقوم مدن بتوجيه جميع الصناعيين على كيفية الحصول على القرض وكيفية الحصول على التراخيص الصناعية من وكالة الصناعة، وكل هذه الخدمات تقدمها كاستشارات للصناعيين.

رخصة التشغيل

وعن الإعفاءات الجمركية أوضح سامي الحسيني أنها تتم عن طريق الوكالة، حيث لدينا اتفاقية بيننا وبين الوكالة وهناك ترابط بيننا وبين الوكالة إذ نقدم جميع الخدمات بشكل حزمة متكاملة، وفي الماضي يقوم أي مصنع باستخراج رخصة من الدفاع المدني ولكن الآن تم الاتفاق بيننا وبين الدفاع المدني على أن يتم استخراج الرخصة عن طريق مدن تحت مسمى رخصة التشغيل، وبالتالي أصبحت مدن هي التي تعطي الأراضي ومن ثم ترخيص البناء وترخيص التشغيل، كذلك مدن ملتزمة بتقديم جميع الخدمات الخاصة بالبنى التحتية مثل الطرق والكهرباء والمياه والمصانع الجاهزة ضمن المنتجات الجديدة.

وفيما يتعلق بالتكامل بين مدن والجهات الحكومية الأخرى على مستوى الإجراءات والمتطلبات وتذليل الاشتراطات، أكد على أن هذا المفهوم موجود الآن وقد ذكرت مثالاً واحداً وهي علاقتنا مع الدفاع المدني والصندوق الصناعي ووكالة الصناعة، والجديد في الأمر هي علاقتنا مع وكالة الثروة المعدنية حيث كانت الثروة المعدنية منفصلة تماماً عن الوزارة.

التواصل مع الشباب

وعن مدى تواصل "مدن" مع الجمهور والشباب في الجامعات ومع أصحاب المشروعات، قال زيد الشكري: إن "مدن" تتواصل مع شركائها من مختلف الفئات وأهم ما تحرص عليه هو التواصل مع الجمهور من جيل الشباب وطلاب الجامعات والمدارس، حيث لدينا قناعة تامة بأن الصناعة مجرد فكرة وأنه عندما تطرح لأي شخص فكرة مصنع يتهيب الأمر في البداية، وذلك لما تتطلبه الصناعة من آلات ومعدات، ونحن في "مدن" نعلم أن الشخص قد لا يملك المقومات التي تؤهله أن يقيم مصنعاً لذلك نحن نحرص في مدن أن نصل إلى كافة فئات المجتمع خاصةً جيل الشباب وروّاد الأعمال ونعرفهم بطرق دخول مجال الصناعة، وذلك من خلال توجيههم إلى الفرص المتاحة وسبل الدعم التي يمكن أن تقدمه الجهات مجتمعة، وتعريفهم كذلك بأهم المنتجات، مضيفاً أن لديهم برنامجا كبيرا بدأو فيه منذ زمن، ولكنهم كثفوا في تنفيذه مؤخراً وهو ما يتعلق بتنظيم زيارات طلاب المدارس للمدن الصناعية من تعريفهم بصناعة البلد واطلاعهم على كيفية عمل الآلات الصناعية، أيضاً وصلنا إلى مرحلة متقدمة مع وزارة التعليم لكي يتم تضمين المقررات الدراسية القطاعات الصناعية ضمن منهج التربية الوطنية وتعريف الطلاب في هذه المرحلة بواقع الصناعة في المملكة، وتعريفهم كذلك بأهمية الصناعة في المستقبل للمملكة وللاقتصاد السعودي بشكل كبير.

نمو كبير

وتداخل الزميل خالد الربيش قائلاً: من الواضح أن حجم النمو كبير جداً في المدن الصناعية، ولكن حجم الصناعات في هذه المدن نجده متبايناً؛ حيث نجد في بعض المدن عدد المصانع كثيرة وبعض المدن نجده قليل، ولو أخذنا المدينة الصناعية في منطقة سدير كمثال نجد أن حجم الصناعات لا يوازي ذلك الطموح الذي كان المتفائلون يتحدثون عنه خصوصاً الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مضيفاً أن أهم التسهيلات التي يبحث عنها المستثمر في القطاع الصناعي هو ما يتعلق بموضوع العمالة؛ حيث إن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاعات الصناعات هي العمالة، فهل هناك تنسيق مع وزارة العمل بهذا الخصوص، كما تساءل هل هناك تسهيلات ومميزات للمستثمرين في القطاع الصناعي، وهل هناك تنسيق مع المستثمرين في الأراضي الصناعية بحيث لا يتم التركيز على الأراضي الصناعية على مناطق محددة دون أخرى، فمثلاً نجد في مدينة الرياض توجد أكثر من مدينة صناعية في مساحات كبيرة جداً، فهل يوجد تنسيق بينكم وبين هؤلاء المستثمرين؟

وعلّق م. صالح الرشيد بقوله: أؤكد على ما ذهبت إليه أن حجم النمو في المدن الصناعية كبير جداً، وعدد المصانع مع انطلاق الهيئة كان أقل من ألفين، وأصبح لدينا الآن أكثر من ستة آلاف عقد صناعي وخدمي ولوجستي، ولكن كما هو معلوم أن الاستثمار دائماً في البنية التحتية في المدن الصناعية يسبق دخول المستثمرين في بناء مصانعهم، إذ ليس من الممكن أن نجد شخصاً يبني مصنعاً دون توفير البنى التحتية التي تساعد على الاستثمار ومن ثم النمو والتطوير، وهذا الكلام ينطبق على المدن الصناعية مثل سدير والدمام ورابغ والمدن الصناعية الجديدة التي أُسست خلال السنوات القليلة الماضية كلها تحتاج إلى وقت حتى يتم إنشاء البنى التحتية ومن ثم تبدأ عملها بحيث تنعكس آثارها الاقتصادية والاجتماعية على المناطق القريبة، مضيفاً أنه فيما يتعلق بمدينة سدير الصناعية فقد اختلف معك حيث يتجاوز عدد المصانع في مدينة سدير الصناعية أكثر من (300) مصنع، حيث بدأنا مساحة المرحلة الأولى بـ(80) مليوناً والمرحلة الثانية بـ(4.5) ملايين والآن اضطررنا أن نبدأ في تطوير المرحلة الثالثة بسبب الطلبات المتزايدة على الاستثمار الصناعي في المملكة.

وأضاف: أن لديهم صلاحيات لمنح التراخيص للمدن الصناعية وأن هذه المدن الصناعية لا يتم ترخيصها من الأمانات، ولدينا مدن صناعية خاصة وأن القطاع الخاص يملك الأرض وهو المطور والمشرع للأرض والمشغل للمصانع الخاصة ضمن لوائح وتنظيمات موجودة في الموقع يشتمل على تفاصيل خاصة بالتطوير والتشغيل وتبدأ بمرحلة التصاميم إلى مرحلة التشغيل، والحمد لله استطعنا أن نبني العديد من المدن الصناعية الخاصة وبعض تلك المصانع أكبر من حيث المساحة من المدينة الصناعية الثانية في الرياض، وهذا دليل على أهمية دور القطاع الخاص حيث نجده يشارك الحكومة في توفير الأراضي وتجهيزها بالبنى التحتية التي تجعلها مؤهلة لأن تصبح مدنا صناعية.

استخدام صناعي

وفي سؤال إن كان هناك بيع على الخارطة، أجاب م. الرشيد: إن أولى الأراضي التي بيعت على الخارطة هي تلك الأراضي الصناعية المرخصة من "مدن"، التي نشأت في جنوب الرياض ولماذا جنوب الرياض؟ لأن استخدام الأراضي في جنوب الرياض هي استخدام صناعي، وقد استطعنا بالتنسيق مع الأمانات أن تكون المدن الصناعية قريبة من بعضها لما لذلك من فوائد كبيرة اقتصادية واجتماعية، وأن وجود مدن صناعية ومناطق صناعية متفرقة في مدينة الرياض قد يترك آثاراً بيئية واجتماعية سلبية، ولكن وجودها مجتمعة في منطقة محددة ستترك آثاراً اجتماعية واقتصادية جيدة، فمثلاً الدول التي دخلت في المجال الصناعي حديثاً مثل الصين لا تجد فيها مصانع متفرقة في المدن الصناعية، وكذلك في الدول الصناعية التي طرقت المجال الصناعي قديماً مثل ألمانيا نجد فيها مصانع متفرقة في أماكن محددة، مبيناً أن وجود المدن الصناعية ضمن تجمعات المراكز يساعد على تقليل تكاليف النقل وكما هو معلوم أن وجود نقل في مناطق فعالة يساعد كثيرا في تطوير المدن الصناعية وكذلك ربط جنوب الرياض بالقطارات سيؤدي إلى خدمة الجزء الجنوبي من الرياض الذي توجد فيه التجمعات الصناعية، وأن ذلك سيساعدنا في تقديم خدمات إضافية لوجستية لتلك المصانع، مشيراً إلى أن تمركز المدن الصناعية في منطقة واحدة قد تكون فيها إشكاليات سلبية ولكن الآثار الإيجابية أكثر من السلبية خاصة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

اكتمال الخدمات

وفي سؤال للزميل سالم الغامدي عن اشتراطات افتتاح المصانع، أكد م. صالح الرشيد أن أهم الاشتراطات في المدن الصناعية هي أن تكون جميع الخدمات موجودة، وإذا كان المقاول يعمل على الخارطة نطلب منه حساب الضمان بأن نودع جميع المبالغ المطلوبة في البنوك حتى نضمن أن المقاول يصرف من حساب الضمان المخصص للمدينة الصناعية، وأنه من حق القطاع الخاص المطور أن يبيعها، وهذا ساعدنا كثيراً في تطوير العديد من المدن الصناعية، وأن ما تحقق من نجاحات خلال الخمس سنوات الماضية جاء بسبب إنشاء مدن صناعية إضافية في الرياض، -وإن شاء الله- سنعمل على تكرار تجربة الرياض في بقية المدن خاصة في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية.

وأوضح سامي الحسيني أن الصندوق الصناعي يعطي تمويلاً يصل إلى (75%)، فإذا أراد شخص إقامة مصنع في الرياض لن يحصل على أقل من (50%)، وإذا ذهب إلى حائل يحصل على (75%)، وفي سدير (60%)، إذاً الدعم موجود.

دعم كبير

وفي سؤال لـلزميل محمد الغنيم هل تحديد أسعار الإيجارات في المدن يعتمد على أسعار الأراضي في المدينة أو في المحافظة، أم على نسبة الإقبال في المدينة على المدينة الصناعية؟

وأجاب م. صالح الرشيد: المصانع الجاهزة تبدأ من (90) ألفا وتصل إلى أكثر من (200)، ونجد تزايد الطلب في الرياض وجدة والدمام ولو تحدثنا عن مدينة الرياض فليست هناك أراض صناعية، وأن أقرب مدينة للرياض يمكن أن تتوفر فيها أراض صناعية هي ضرما أو الخرج أو سدير، مضيفاً أن مدينة الدمام الأولى ليست فيها أراض صناعية وكذلك الدمام الثانية لا نجد فيها وفرة، ولكن في الدمام الثالثة نجد فيها وفرة في الأراضي الصناعية، وفي جدة انتهت الأولى والثانية وتوجد فيها الثالثة والرابعة، على هذا نجد أنه مازال هناك إقبال على المدن الرئيسية، لافتاً إلى أن أهم أساليب الدعم للمدن الصناعية الواعدة قد نرى نتائجها في مدينة حائل، وقد تم افتتاح مصنع في مدينة حائل، وشركة التصنيع افتتحت مصنعاً في حائل كذلك، ومن الأسباب الرئيسية لإنجاح الشركات الصناعية إلى هذه المدينة هو الدعم الذي بلغ حوالي (500) مليون.

استقطاب الشباب

وقال م. الرشيد: لدينا الآن حوالي ثلاثة مصانع رئيسة في مدينة حائل وقد استطعنا أن نستقطب عدداً من المصانع في مدينة حائل، وهذه المصانع انتجت واستطاعت أن توظف عدداً من الشباب السعودي في المدينة الصناعية، ومثال على ذلك فإن التصنيع لديها الآن حوالي أربعة مصانع وشركة روان في المراحل النهائية، وهذه المصانع نجد حجم استثماراتها حوالي (500) مليون ريال، وأن أصغر المصانع حجم استثماراتها حوالي (100) مليون ريال، مضيفاً أن حجم الاستثمارات الكبيرة في مدينة مثل حائل يثلج الصدور وقد سعدت أيّما سعادة عندما زرت حائل ووجدت مهندسين من الشباب السعودي يعملون في المصانع ومنهم من يقول أنه جاء من مدينة الرياض للعمل في حائل ومنهم من أتى من الجبيل ومن مدينة جدة، وهذا يدخل ضمن إستراتيجية الدولة بأن يخرج الشباب المؤهل من المدن الرئيسة للعمل في المدن الأخرى مثل حائل وغيرها.

سلامة المنشأة

وتحدث الزميل سالم الغامدي قائلاً: تحدثتم عن اشتراطات للمصانع، هل تقومون بالاستمرار في التأكد من التزام المصانع بهذه الاشتراطات؟ خاصة في نوعية المنتج وهل هناك نسب معينة بالنسبة للاستثمار الأجنبي في هذه المدن الصناعية؟

وعلّق م. صالح الرشيد بقوله: نحن في المدن الصناعية نهتم بالجوانب الخاصة بتشغيل المصنع وأن الجانب الأهم بالنسبة لنا هي سلامة المنشأة الصناعية وسلامة العاملين منها وسلامة جميع المرافق القريبة من المصنع، ثم ننتقل إلى موضوع البيئة ثم ننتقل إلى موضوع المباني الخاصة بالمصانع، وكل شيء من هذه الأشياء لها اشتراطات وطريقة متابعتها وطريقة الرقابة والمتابعة لهذه المنشآت الصناعية، حيث لدينا أنظمة إلكترونية متكاملة للقيام بهذه الأدوار الخاصة بالرقابة والمتابعة إضافة إلى الزيارات الدورية، إذ نقوم بزيارة المصنع مرتين في السنة؛ لأننا بعد إصدار الرخصة نقوم بالتأكد من التزام المصنع باشتراطات الرخصة، كذلك لدينا اهتمامات معينة بالجوانب المتعلقة بالمباني وسلامة البيئة إضافةً إلى المواضيع الأخرى التي لها علاقة بجودة المنتج وهي جوانب مهمة، وهناك جهات أخرى تقوم بأدوار مهمة مثل هيئة المواصفات والمقاييس التي تقيم المنتجات الخاصة مثل الأدوات الكهربائية والمعدات الحديدية، أما الصناعات الغذائية فإن ذلك من اختصاصات هيئة الغذاء والدواء، كذلك الهيئة معينة بالصناعات الدوائية، إضافةً أن لدينا جهات معنية بنوعية النشاط في المصنع.

السعودة

وأوضح أنهم قفزوا بنسبة السعودة إلى نسبة تزيد على (20%) في مدننا الصناعية وهم جميع من الشباب السعوديين، وبحسب الإحصائيات التي تصلنا توضح أن نسبة العاملين داخل المدن الصناعية تصل إلى (990) عاملاً، وأن نسبة (21%) منهم هم سعوديون فهذه نسبة ممتازة بالرغم أنه رقم لا يمثل طموحنا حيث إننا نطمح لنسبة سعودة أعلى، وإلى إيجاد الوظيفة الأنسب لشبابنا السعوديين، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي فإننا نرى أن كثيراً من الاستثمارات الأجنبية في السعودية بدأت في مجال الصناعة، وقد تكون هذه المعلومة جديدة للكثيرين مثل احدى الشركات الرائدة وهي شركة متخصصة في صناعة المعدات الكهربائية وبدأت الصناعة في المملكة، وكذلك الشركة المتخصصة في صناعة منظفات "تايد" وهي شركات موجودة في المملكة منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً، وهذا دليل على أن المستثمر الأجنبي دخل السعودية من خلال الاستثمار في الصناعة لذلك نجد أن الصناعة هي المحرك الرئيسي لاقتصاد أي بلد في العالم، ولقد استطعنا قبل ثلاث سنوات أن نسقطب شركة صناعية بدأت في مساحة أرض صغيرة أقل من (10) آلاف متر مربع، كذلك شركة "جنرال الكترك" هي شركة متخصصة في صناعة المولدات وفي صناعة المكيفات، وهي شركة كبيرة ودخلها السنوي تعادل ميزانية كثير من الدول، وهي الشركة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية وقد توسعت من أقل من عشرة آلاف متر مربع إلى أن وصلت الى مساحة تزيد على (100) ألف متر مربع، فهذا دليل على أن هذه الشركة استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة في أكثر من صناعة وفي أكثر من موقع، ومثلها الصناعات الطبية.

وأضاف: هناك شركة "سيمنس" وهذا المصنع لا يعمل فيه إلاّ المهندسون المتخصصون ونسبة كبيرة منهم هم من السعوديين وهذه هي الصناعات التي ركزت عليها رؤية المملكة 2030م لأن فيها القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، كذلك شركة "ايسوزو" وهي شركة متخصصة في صناعة النقل الخفيف، التي استطاعت أن تنتج منتجات للنقل الخفيف في مدينة الدمام ونعمل الآن على توسيع هذا المصنع، إضافةً إلى شركة "ببسكو" المتخصصة في صناعة شراب الببسي وهي شركة لديها عدة مصانع في كثير من المدن السعودية، وحجم استثماراتها يزيد على اثنين مليار، وهناك كذلك عدة شركات أجنبية استثمرت في السعودية سابقاً وتعمل على التوسع في استثماراتها محلياً.

قطاعات مستهدفة

وفي سؤال للزميل الغنيم عن مدى تدخل"مدن" في تحديد صناعات مستهدفة في منطقة دون منطقة أخرى قال م. الرشيد: نحن نعتمد في كل مدينة صناعية استهداف قطاعات محددة من حيث المنتجات الصناعية على أساس الدراسات السوقية التي تقوم بإجرائها، فمثلاً في الجانب الدوائي نحن اليوم في المملكة نستورد ما يزيد على (91%) من احتياجنا الطبي، وأن حوالي تسعة بالمئة يصنع محلياً من الأدوية، ونحدد قيمة الـ(91%) ونوعية المنتجات المطل

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