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«سوق عكاظ» من إمارة مكة إلى هيئة السياحة

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الأمير خالد الفيصل

تعمل الأمانة العامة لسوق عكاظ مع هيئة السياحة والتراث الوطني لإنهاء تسليم جميع أعمال وممتلكات سوق عكاظ الى الهيئة، لتصبح جميع فعاليات وأنشطة السوق تحت إشراف الهيئة.

ووفقاً لبيان الأمانة الإشرافية فقد تم إعادة إحياء سوق عكاظ قبل نحو 10 أعوام بتوجيه من الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، وظَل طيلة تلك الفترة تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، وبجهود قطاعات حكومية وأهلية تحول السوق إلى مدينة تشكل نواة الطائف الجديد، حيث تم تخصيص أرض للسوق تقدر مساحتها بــ 10 ملايين متر مربع ونفذت عليها مشروعات بأكثر من 400 مليون ريال، فيما توسعت الجوائز من جائزة واحدة إلى 12 جائزة صرف عليها أكثر من 15 مليون ريال.

وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، نيابة عن أهالي المنطقة شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الدعم والمتابعة التي حظي بهما السوق خلال العشرة الأعوام الماضية، كما وجه شكره لجميع القطاعات التي ساهمت في وصول السوق الى هذا المستوى.

وأكدت الأمانة الاشرافية للسوق أن الأمير خالد الفيصل أصدر توجيهاته الرسمية لجميع القطاعات الحكومية والأهلية في منطقة مكة بضرورة العمل مع هيئة السياحة والتراث الوطني ليحقق السوق نتائج أفضل في الأعوام القادمة.

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الأمير سلطان بن سلمان

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