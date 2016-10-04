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العرج: اقترحنا حوكمة مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات والصناديق والشركات الحكومية

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بادرت وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد بتفعيل أولى خطوات حوكمة مجلس إدارة المؤسسة من خلال فك ارتباط اللجان المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الخدمة المدنية).

جاء ذلك ترجمة لتوجهات رؤية "المملكة 2030" الرامية إلى ضمان استدامة وقوة الاقتصاد السعودي في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وإيماناً منها بأهمية تبنّي مبادئ حوكمة مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والهيئات والصناديق بما يجعلها قادرة على الارتقاء بالأداء، وتنفيذ جميع الأعمال والمشروعات بأقل المخاطر وأفضل الآليات.

وأوضح وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ خالد بن عبدالله العرج أنّ تطبيق مبادئ الحوكمة في مجالس الإدارات أداة مهمة لتحقيق أهداف الدولة الإستراتيجية من جهة وأهداف المنشأة والمستفيدين من خدمات تلك الجهات من جهة أخرى، مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية بادرت بتقديم مقترح لحوكمة مجالس الإدارة في المؤسسات العامة والهيئات والصناديق والشركات الحكومية التابعة لها، وذلك من أجل رفع كفاءة الإنفاق في المؤسسة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأضاف العرج أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وافق في جلسته الأخيرة على إعادة هيكلة لجان مجلس الإدارة بحيث يتم فك ارتباطها بالكامل عن رئيس مجلس الإدارة وذلك لضمان توزيع الأدوار وتعريف المسؤوليات وتعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين المخرجات وتنفيذ جميع الأعمال والمشروعات بأقل المخاطر وأفضل الآليات والمساعدة في قياس أداء مجلس الإدارة وأعضائه بشكل دقيق بما يعزز من قدرة المؤسسة على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية وحماية مصالح المستفيدين من خدماتها.

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