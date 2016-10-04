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مستشفى قوى الأمن بالدمام ينظم فعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

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دشن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام مساء أمس الأول، الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، والتي نظمت تحت رعاية الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في مجمع الراشد بالخبر.

وقال العميد طبيب د. علي الدوسري مدير عام البرنامج لــ»الرياض»: إن مشاركة البرنامج في اليوم العالمي للعلاج الطبيعي جاء لتعزيز دور مستشفى قوى الأمن بالدمام تجاه المجتمع، وواجبة في تقديم التوعية والتثقيف الصحي لأفراد المجتمع في مثل هذه المناسبات العالمية.

وأشار بأن جناح المستشفى في مقر الفعالية استقبل الزوار وتم فحص وتوعية عدد من الحالات من ذوي الإعاقة والمصابين، وقد تم تجهيز غرفة خاصة للفحص والكشف على المصابين بكل خصوصية.

يذكر أن المستشفى شارك بكادر طبي متخصص في العلاج الطبيعي من الجنسين لتوعية المجتمع بأهمية معالجة معظم الاختلالات الحركية ذات المنشأ العصبي والعضلي الحركي وأهمية التمارين المتخصصة لاستعادة الأداء وتحسين الحركة وتخفيف الألم.

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