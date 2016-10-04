«الرياض» تكرم الزميل الغفيلي

أقامت إدارة الإعلام الإلكتروني بجريدة الرياض أمس حفل توديع للزميل هاني الغفيلي مدير الإدارة السابق والذي انتقل للعمل في وزارة الثقافة والإعلام.

وحضر الحفل رئيس التحرير المكلف الأستاذ سليمان العصيمي ومديرو التحرير وعدد من مسؤولي الجريدة، كما شارك إبراهيم الغفيلي؛ والد الزميل هاني بهذه الاحتفالية.

وأشاد رئيس التحرير الأستاذ سليمان العصيمي بجهود هاني الغفيلي فيما قدمه لخدمات الرياض الإلكترونية إبان فترة عمله، فيما قدم الغفيلي شكره وتقديره لرئيس التحرير ولزملاء طاقم تحرير الرياض على ما لقيه من حفاوة وتقدير بإقامة هذه المناسبة التي تعكس تقدير "الرياض" لموظفيها السابقين والحاليين.

الزميل سليمان العصيمي متوسطاً إبراهيم الغفيلي والزميل هاني الغفيلي

هاني الغفيلي ووالده والزميل أحمد السويلم في الحفل