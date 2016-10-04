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«فهد الجامعي» يكتسي باللون الوردي في حملة التوعية من سرطان الثدي

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اكتسى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الدمام، باللون الوردي للسنة الثانية على التوالي، تزامنا مع الحملة الوردية لشهر أكتوبر الحالي، وبمناسبة حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي التي ترعاها "الرياض" إعلامياً.

وجاء ذلك تبرعا من أحد رجال الأعمال الذي تكفل بعمل هذه الإضاءة التي أضافت رونقا جماليا للمستشفى في أيام الحملة، لتكون دعما ومساندة للمريضات اللاتي عبرن عن سعادتهن بوجود من يساندهن في مرضهن وتقبل العالم لهن ومساعدتهن في إيجاد العلاج من خلال الحملات والبرامج التوعوية والتثقيفية للحد من انتشار المرض بين السليمات، والحرص على أن يقمن بالكشف المبكر.

وأشار مدير عام العلاقات العامة والإعلام م. ابراهيم الخالدي، إلى أن تغطية مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر بحلة من الضوء الوردي، هي إعلان لمشاركته في أكبر حملة للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، حيث يشارك المستشفى مع منظمات إقليمية منتشرة في خمس دول عربية، متخذاً من مبناه المكون من عدة طبقات راية للتوعية خاصة لسكان المنطقة الشرقية، مضيفاً بأن فكرة تغطية كامل مبنى المستشفى باللون الوردي تحمل دلالات متعددة، في مقدمتها أن كافة العاملين فيه يشاركون فعلياً أو معنوياً في الحملة.

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