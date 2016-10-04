وظائف بقيادة القوات الجوية على برنامج المساندة الفنية

أعلنت قيادة القوات الجوية ممثلة باللجنة المركزية للتعاقد المباشر على برنامج المساندة الفنية عن توفر وظائف شاغرة ابتداءً من 24 /12/ 1437هـ وحتى 5 /1/ 1438هـ.

وشملت الوظائف الشاغرة أخصائي إحصاء هيئة إدارة القوات الجوية وإدارة الخطط والقوى البشرية، ومدخل بيانات ومعالجة النصوص بقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي، ومرشد أراضي للطائرات قاعدة الملك سمان الجوية بالقطاع الأوسط، وفني إبطال مفعول المتفجرات بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالقطاع الأوسط، ومدرس لغة انجليزية بقاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي. وأوضحت القيادة أنه سيتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية للتوظيف على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط.