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معرض «قافلة منتجون» في جامعة سلطان

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نظمت جامعة الأمير سلطان فرع الطالبات معرض الأسر المنتجة الأول "قافلة منتجون" الذي يُعنى بدعم مشروعات الأسر المنتجة، ممثلاً بكلية إدارة الأعمال ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في كلية البنات بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية ممثلة بلجنة الاستثمار.

جاء ذلك تحت رعاية صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود، حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض.

واستهدف المعرض الذي يقام لأول مرة، 27 سيدة من الأسر المنتجة التي تنوعت منتجاتهن من أعمال يدوية واكسسوارات ومأكولات شعبية وعطور وبخور وتغليف الهدايا، ويقدم المعرض خدمة مجتمعية كأول بازار خيري لعرض منتجاتهن في بهو الجامعة على مدى يومين من الساعة 9 صباحاً وحتى 8 مساء.

كما شمل المعرض "جلسة نقاش" عن كيفية إدارة المشروع من المنزل، بمعدل جلسة يومياً لمدة ساعة من 12 ظهراً وحتى 1 ظهراً، لمساعدة السيدات المشاركات في المعرض على عرض منتجاتهن وتسويقها بطريقة صحيحة وكيفية إدارة المشروع باحترافية. وشملت جلسة النقاش على جلسة "عن الاستثمار من المنزل" قدمتها هدى الجريسي رئيسة لجنة الاستثمار من المنزل، وورشة " تجربة ناجحة" قدمتها ريحانة الفوزان وحصة البشر، وورشة "كيف تديرين مشروعك من المنزل" قدمتها د. نجوى سمك.

كما تم التواصل مع الأسر عن طريق نوف الجار الله من الغرفة التجارية وأخرج هذا المعرض تنظيماً لوجستياً مركز خدمة المجتمع ممثلاً بمديرة المركز فاتن بنت عبدالرحمن المبارك.

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