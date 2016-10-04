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جهات حكومية و«أوقاف الراجحي» تدرسان ظاهرة الطلاق

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كشفت بيانات إحصائية صادرة من وزارة العدل أن إجمالي صكوك الطلاق بين السعوديين الصادرة من مختلف محاكم المملكة في جميع المناطق خلال العام 1436هـ بـلغت 40.394 صكا بمختلف أشكال الطلاق "طلاق - خلع - فسخ نكاح".

بدوره حث رئيس التفتيش القضائي عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. ناصر بن إبراهيم المحيميد، كافة أطياف المجتمع ومؤسساته الرسمية والتعاونية والخيرية للتنسيق فيما بينها لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق المتزايدة، التي تتطلب التعاون التكاملي بين جميع المعنيين بهذه المشكلة واقعا وتعايشا واستهدافا، من اجل وضع الحلول الناجحة الكفيلة بوقف تسارع أرقام حالات الطلاق المسجلة بمحاكم المملكة.

وفي هذا الاطار تعاون عدد من الجهات الحكومية مع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله بتنظيمها لورشة عمل، اختتمت يوم أمس الاثنين، وتتمحور حول موضوع "ظاهرة التفكك الأسري المؤدي إلى الطلاق، الأسباب والحلول"، بحضور نخبة من الخبراء والاستشاريين المختصين في قضايا الأسرة ممثلين لمختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن كافة من مناطق المملكة.

وبين رئيس مجلس نظار أوقاف الشيخ محمد الراجحي، بدر الراجحي، أن هذه الورشة تأتي في ظل حرص الأوقاف على تعزيز دورها المجتمعي والتنموي من خلال المساهمة في علاج أبرز الظواهر المجتمعية التي يعاني منها المجتمع السعودي بشكل ملموس ومتزايد، وإيجاد الحلول المناسبة لها وتوعية المجتمع بالمخاطر التي تهدده نتيجة تزايد حالات الطلاق، حيث تناولت هذه الورشة وعبر ثلاث جلسات عدة محاور وهي: رصد الظاهرة وتأثيراتها على المجتمع، وأسبابها وأبرز العوامل المؤثرة فيها، وأهم البحوث والدراسات المستجدة حولها.

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