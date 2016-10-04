100 محام ومحامية يترافعون في القضايا الأسرية والعمالية مجاناً

اختتمت مبادرة تكامل للمعونة القضائية برنامجها المعتمد لخريجي القانون والشريعة، حيث أنهى 100 محام ومحامية برنامج التدريب، يمثلون أول دفعة من مبادرة تكامل التطوعية للترافع المجاني في قضايا الأحوال الشخصية، والعمالية، عقب إكمالهم أضخم برنامج تدريبي حقوقي خضعوا خلاله إلى 200 ساعة تدريب، على أن يكون الترافع مجاناً، بالتنسيق مع المحاكم، وهيئة التحقيق والادعاء العام والجهات الخيرية والجهات العدلية ذات العلاقة.

وقال رئيس مباردة تكامل المحامي ماجد قاروب إن المبادرة هي مبادرة إنسانية في إطار المسؤولية الاجتماعية من خلال ميزانية غير ربحية، تشتمل على التدريب والمساعدة في التوظيف وعلى الأخص تقديم خدمات قانونية مستمرة لأصحاب الحقوق الذين لا يستطيعون الترافع عن أنفسهم أو توكيل محامين لارتفاع التكلفة.

وأضاف أنها تتلخص في اختيار ألف من شباب الوطن من الجنسين على مدار عشر سنوات بواقع 100 فرد سنوياً، مقابل أن يقوموا بعمل تطوعي قانوني يوازي 100 ساعة عمل سنوياً ولمدة عشر سنوات، وبهذا نحصل على مليون ساعة عمل تطوعية تقدر قيمتها بمليار ريال معونة قضائية.

الهدف.. الوصول إلى مليون ساعة تطوعية بقيمة مليار ريال

وكانت مبادرة تكامل قد وقعت عدة اتفاقات مع جامعات الملك عبدالعزيز والقصيم وحائل وأم القرى لاستقطاب عدد من خريجي وخريجات أقسام القانون أو الشريعة كل عام وتدريبهم تدريبا نوعيا مجانيا على مدار عام كامل حوالي 200 ساعة تدريبة، كما وقعت اتفاقية مع معهد الملك سلمان للدراسات الأبحاث اتفاقية لعدد من البرامج المشتركة، إضافة إلى اتفاقية مع مجموعة عبدالقادر البكري للأعمال التطوعية والمسؤولية الاجتماعية لدعم أعمال التدريب.

ملزمون بـ100 ساعة عمل تطوعي سنوياً لمدة عشر سنوات