«التخصصات الصحية» تعلن بدء التقديم لشهادة الدبلوم السريري للأطباء السعوديين

عبدالله الزهيان

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن بدء استقبال طلبات التقديم لشهادة الدبلوم السريري للأطباء السعوديين الذين غادروا برامج "الهيئة" بعد أن أتموا المرحلة التدريبية للمستوى المبتدئ بنجاح في أحد برامج شهادة الاختصاص السعودية.

أوضح ذلك مدير عام العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للهيئة الأستاذ عبدالله الزهيان، الذي أبان بأن الهيئة قد حددت شروط التقديم لشهادة الدبلوم السريري في التخصص، وهي أن يكون الطبيب سعودي الجنسية، وقد أتم المرحلة التدريبية للمستوى المبتدئ في أحد برامج شهادة الاختصاص السعودية، واجتاز امتحانات الترقية السنوية لهذه المرحلة، وأمضى فترة سنتين على الأقل في البرامج التي مدتها أربع سنوات، أو ثلاث سنوات في البرامج التي تزيد عن ذلك، وأن لا يكون قد تم طي قيد المتدرب من البرنامج بسبب أخلاقي أو قضائي، أو أن يكون الطبيب عند تقديم طلبه ملتحقاً في أي برنامج من برامج شهادة الاختصاص السعودية بعد طي قيده، أو سبق وأن تم تصنيفه من قبل الهيئة على درجة مهنية أعلى من درجة نائب نظير حصوله على مؤهل آخر.

وأشار الزهيان إلى أن شروط منح شهادة الدبلوم السريري في التخصص والتصنيف إلى درجة نائب هي اجتياز الامتحان السريري المعد من قبل المجلس العلمي للتخصص والمنفذ وفق ما نصت عليه نظم وقواعد الامتحانات المعتمدة لدى الهيئة، واعتماد المجلس العلمي للتخصص نتيجة الامتحان والتوصية بمنح الشهادة، وإكمال الخبرات النظامية للتصنيف إلى درجة نائب وفق ما نصت عليه اللائحة الصحية.

ودعا المتحدث الرسمي للهيئة الراغبين في التقديم الى تعبئة استمارة التسجيل للامتحان المتوفرة على موقع الهيئة، وإحضار صورة من قرار طي القيد، وصورة من آخر قرار للتصنيف المهني، وثلاث توصيات مغلفة ومختومة من استشاريين في نفس التخصص، وخطاب يثبت عدم الانقطاع عن ممارسة المهنة في نفس التخصص للعامين السابقين لتاريخ تقديم الطلب، ودفع الرسوم المقررة للامتحان، علماً أن الطلبات تقدم إلى إدارة الامتحانات قبل موعد الامتحان السريري للتخصص بثلاثة أسابيع على الأقل، وللاطلاع على مواعيد الامتحانات السريرية يرجى زيارة موقع الهيئة الالكتروني www.scfhs.org.sa