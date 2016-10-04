ولي ولي العهد يبحث مع وزيرة الدفاع الإيطالية مستجدات الأوضاع في المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بالرياض مساء أمس، وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها خاصة في المجالات الدفاعية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى وعدد من المسئولين بوزارة الدفاع .

فيما حضره من الجانب الإيطالي السفير لدى المملكة لوكا فيراري ومعالي الأمين العام لوزارة الدفاع مدير التسليح الوطني الفريق أول ركن كارلو ماغراسي ومعالي الوزيرة المفوضة المستشارة الدبلوماسية لوزيرة الدفاع نيكوليتا بومباردييري وعدد من المسؤولين الإيطاليين.

من جهة أخرى، ترأس ولي ولي العهد مساء أمس اجتماعاً في قصر اليمامة بالرياض لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية. وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

ولي ولي العهد مترئساً الاجتماع