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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

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برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

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على الصعيد المهنى ..

قائمة المسئوليات ستتأثر فى الفترة المقبلة، فعلى الرغم من أن أوضاعك فى العمل قد تغيرت كثيراً إلا أن هذا سيجعلك تتحمل المزيد من المهام كما أن هذه المهام سجعل علاقتك جيدة برئيسك فى العمل

 

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

علاقتك العاطفية مستقرة الآن، عليك فقط أن تهتم أكثر بالحبيب، امنحه بعض الاهتمام الذى قد يساعده على تجاوز الأزمة التى يمر بها الآن، كما أنه من المفترض أن تكون الفترة المقبلة أفضل بكثير فيما يخص علاقتكما.

 

على الصعيد الصحى ...

ضغوط العمل جعلتك عصبى أكثر من اللازم، عليك أن تحصل على بعض الراحة، كما أن الاسترخاء هو الحل الأفضل لمعالجة كافة المشكلات النفسية التى تمر بها.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك فى المرحلة المقبلة أن الأمور كلها جيدة جداً، أما فيما يخص العائلة فستكون هناك أزمة طارئة ولكنها سرعان ما تنقضى.


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مصر 365

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