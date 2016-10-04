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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

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برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

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برج الميزان على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل جيدة جداً إلى حد كبير، كما أن علاقتك بالمدير تغيرت كثيراً عما كانت فى الماضى، عليك أن تستمر فى بذل الكثير من الجهد حتى تحصل على المزايا التى كنت تبحث عنها من قبل.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

اليوم مناسب جداً للقاء مع الحبيب، العلاقة قد توترت كثيراً فى الأيام الماضية، كما أن هناك بعض الظروف التى تسببت فى الأزمات التى كان بينكما فى الفترة الماضية.

 

على الصعيد الصحى ...

الطعام غير الصحى قد يبسبب لك أزمة صحية طارئة خلال الفترة المقبلة، الأفضل أن تحصل على قسط من الراحة، وممارسة بعض التمارين الرياضية التى قد تساهم فى الحفاظ على صحتك.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

على الرغم من أن الفترة المقبلة كانت سيئة للغاية على مستوى العمل، إلا أن الخبراء يتوقعون انفراجة خلال هذه الأيام كما أن الأوضاع فى العائلة ستكون أفضل بكثير جداً مما هى عليه الآن.


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مصر 365

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