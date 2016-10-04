دراسة: كثرة الجلوس تؤدى للإصابة بالالتهابات الشرجية

"جريب الشعر" هو كيس صغير أو خراج يحدث فى الجزء العلوى من الأرداف، ويحتوى هذا الكيس عادة يحتوى على شعر وأوساخ ويسبب ألما شديدا، وفى كثير من الأحيان يكون معدياً، وهو أكثر شيوعاً بين الرجال كما تشير الدراسات إلى أن هذا الكيس يظهر عند أولئك الذين يجلسون كثيراً مثل سائقى سيارات الأجرة وذلك وفقاً لما نشره موقع Health Line.

وتؤكد الدراسات أنه لا يوجد سبب محدد لظهور جريب الشعر لكن يرجح كثير من الأطباء أن ظهور جريب الشعرة بسبب تغيرات هرمونية خاصة بعد سن البلوغ أو بسبب واحتكاك الملابس بالجسم فترة طويلة.

مع بداية الإصابة بالجريب لا يكون هناك أعراض كبيرة سوى ظهور دمل صغير على سطح الجلد، ولكن يتطور الأمر سريعاً فيتحول الدمل إلى كيس مملوء أو خراجاً بسبب تورم الأنسجة.

هناك بعص العلامات التى تدل على الإصابة بجريب الشعر منها:

· الألم عند الجلوس أو الوقوف

· احمرار الجلد والتهاب فى جميع أنحاء المنطقة

· صديد أو دم يستنزف من الخراج، ما يسبب رائحة كريهة

· نمو شعر جاحظ فى هذه المنطقة

· ثقوب فى الجلد

· انخفاض درجة حرارة الجسم

وينصح الأطباء بغسل هذه المنطقة بشكل يومى مع الصابون والتأكد من إزالة جميع الصابون، والحفاظ على هذ المنطقة جافة تماماً وتجنب الجلوس لفترات طويلة للحد من مضاعفات جريب الشعرة والوقاية من الإصابة به.