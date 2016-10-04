أخبار عاجلة

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!! -
فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

لبنى القاسمي: الشيخة فاطمة بنت مبارك فخر كل النساء

Google+ Print
لبنى القاسمي: الشيخة فاطمة بنت مبارك فخر كل النساء لبنى القاسمي: الشيخة فاطمة بنت مبارك فخر كل النساء

رفعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» بمناسبة منح البرلمان العربي سموها «وسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى» تقديرا لجهودها في تمكين المرأة الإماراتية والعربية وإعلاء مكانتها في المجتمع.

وقالت معالي وزيرة الدولة للتسامح:«سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي قدوتنا وفخر لكل النساء الإماراتيات والعربيات وهي بحق صاحبة الفضل الكبير في دعم المرأة الإماراتية والعربية وتمكينها وتنمية مهاراتها وتسخير طاقاتها لخدمة الإنسانية في شتى المجالات ومختلف القطاعات».

وأشادت معاليها بالحرص والاهتمام والمتابعة المتواصلة لسمو أم الإمارات لكل ما يحقق الخير للمرأة في الوطن العربي ويساندها ويدعم قضاياها، فضلا عن دور سموها الرائد في دعم المشاريع التنموية والإنسانية والخيرية والتي تعود على نساء الوطن العربي بالخير والنماء والمساهمة الفاعلة في تنمية الأوطان ورخائها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية