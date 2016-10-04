لبنى القاسمي: الشيخة فاطمة بنت مبارك فخر كل النساء

رفعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» بمناسبة منح البرلمان العربي سموها «وسام البرلمان العربي من الدرجة الأولى» تقديرا لجهودها في تمكين المرأة الإماراتية والعربية وإعلاء مكانتها في المجتمع.

وقالت معالي وزيرة الدولة للتسامح:«سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هي قدوتنا وفخر لكل النساء الإماراتيات والعربيات وهي بحق صاحبة الفضل الكبير في دعم المرأة الإماراتية والعربية وتمكينها وتنمية مهاراتها وتسخير طاقاتها لخدمة الإنسانية في شتى المجالات ومختلف القطاعات».

وأشادت معاليها بالحرص والاهتمام والمتابعة المتواصلة لسمو أم الإمارات لكل ما يحقق الخير للمرأة في الوطن العربي ويساندها ويدعم قضاياها، فضلا عن دور سموها الرائد في دعم المشاريع التنموية والإنسانية والخيرية والتي تعود على نساء الوطن العربي بالخير والنماء والمساهمة الفاعلة في تنمية الأوطان ورخائها.