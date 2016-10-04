محمد القرقاوي: رؤية محمد بن راشد أسست لآفاق عالمية

اعتبر معالي محمد عبدالله القرقاوي نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، لطالما أسست لمراحل جديدة تنتقل بها الإمارات إلى آفاق عالمية وتعزز بها مكانتها التنافسية، مشيراً إلى أن سموه قائد فريد من نوعه يهوى قيادة هذه المراحل ويشجع فرق عمله على تحدي أنفسهم من خلال رفع سقف الطموح والتوقعات.

وقال معاليه: «مر النموذج الاقتصادي للدولة بمراحل رئيسية اعتمد فيها على التجارة فيما انتقل ليكون نموذجاً خدمياً، واليوم فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يبني نموذجاً جديداً يعتمد على صناعة المستقبل من خلال إدراك تحدياته لتجنبها وتحديد فرصه لاغتنامها».

وأضاف معاليه « إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تشدد على أن تقود مؤسساتنا الحكومية صناعة المستقبل ضمن قطاعاتها». وأشار إلى أن تدشين سموه لمسرعات دبي المستقبل يعتبر بداية لخلق منظومة حكومية تتناسب مع متطلبات القرن الـ 21 وتستغل فرص الثورة الصناعية الرابعة.

وجاءت تصريحات معالي محمد عبدالله القرقاوي بمناسبة افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل لمقر مسرعات دبي المستقبل المنظومة الحكومية المبتكرة والبرنامج الأكثر جاذبية للشركات الابتكارية على مستوى العالم.